Жечь будем! Жители Новых Санжар поразили дикими нападками на эвакуированных украинцев

Новые Санжары (Коллаж РБК-Украина)

Жители Новых Санжар пригрозили сжечь санаторий вместе с эвакуированными украинцами

Эвакуация украинцев из зараженной местности Ухань в Китае состоялась в четверг, 20 февраля. После транспортировки граждан Украины их разместили в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Местные жители были категорически против того, чтобы украинцы оставались там на 14-дневный карантин. Они устроили акцию протеста, пытались не попустить автобусы и блокировали дорогу. Люди вели себя очень агрессивно и встретили автобусы с камнями в руках. Дикое видео встречи разместил на своей странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

На видео слышно, как жители Новых Санжар выкрикивают угрозы в адрес эвакуированных украинцев.

"Что делать? Жечь будем, подожжем вместе с ними! За наших детей, за наших маленьких детей, которые только родились и еще не жили. Чтобы они у себя заражались", - кричала одна из женщин.

В комментариях под видео пользователи высказали свое возмущение поведением жителей Новых Санжар. Они шокированы жестокостью и равнодушием по отношению к своим соотечественникам.

"Сколько же ненависти у местного населения, которое обещает сжечь санаторий вместе с эвакуированными украинцами. Люди, что с вами? Пройдет пару месяцев и как вы потом будете смотреть эти видео с собой?" – написал Компаниец.

Новые Санжары встречают эвакуированных украинцев