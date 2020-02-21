ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жечь будем! Жители Новых Санжар поразили дикими нападками на эвакуированных украинцев

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 08:54
Жечь будем! Жители Новых Санжар поразили дикими нападками на эвакуированных украинцев
Новые Санжары (Коллаж РБК-Украина)

Жители Новых Санжар пригрозили сжечь санаторий вместе с эвакуированными украинцами

Эвакуация украинцев из зараженной местности Ухань в Китае состоялась в четверг, 20 февраля. После транспортировки граждан Украины их разместили в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Местные жители были категорически против того, чтобы украинцы оставались там на 14-дневный карантин. Они устроили акцию протеста, пытались не попустить автобусы и блокировали дорогу. Люди вели себя очень агрессивно и встретили автобусы с камнями в руках. Дикое видео встречи разместил на своей странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

На видео слышно, как жители Новых Санжар выкрикивают угрозы в адрес эвакуированных украинцев.

"Что делать? Жечь будем, подожжем вместе с ними! За наших детей, за наших маленьких детей, которые только родились и еще не жили. Чтобы они у себя заражались", - кричала одна из женщин.

В комментариях под видео пользователи высказали свое возмущение поведением жителей Новых Санжар. Они шокированы жестокостью и равнодушием по отношению к своим соотечественникам.

"Сколько же ненависти у местного населения, которое обещает сжечь санаторий вместе с эвакуированными украинцами. Люди, что с вами? Пройдет пару месяцев и как вы потом будете смотреть эти видео с собой?" – написал Компаниец.

Новые Санжары встречают эвакуированных украинцев

В сети показали условия для украинцев в Новых Санжарах: жуткое видео Люди закрывали детей от камней: шокирующее видео из Новых Санжар
Новости Украины эвакуациявирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь