Эвакуация из Уханя: Епифаний и Филарет обратились к украинцам

Эвакуация украинцев из китайского Уханя сопровождается акциями протеста под Полтавой, куда граждан должны разместить в медицинский центр "Новые Санжары" на карантин на 14 суток. В Минздраве объясняют напуганным местным жителям, что все прилетевшие на родину граждане и иностранцы полностью здоровы, и причин для беспокойства нет.

В ПЦУ и ликвидированном Киевском патриархате УПЦ выступили с заявлениями относительно ситуации с эвакуацией и паникой у некоторых граждан, призвав к моральной стороне вопроса. Так, митрополит Епифаний и почетный патриарх Филарет, не смотря на определенные разногласия в вопросе Церкви, дали аналогичные наставления верующим.

"В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где распространилось опасное заболевание, мы наблюдаем проявления агрессивного отношение к их приезду на Родину. Хотя медицинскими службами удостоверяется, что среди тех, кто вернулся, нет больных, и необходимость прохождения карантина является дополнительным и необходимой мерой безопасности - страх и отчуждение подталкивают людей к неприятие", - говорится в сообщении на Facebook-странице ПЦУ.

У Епифания отмечают, что Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством, но священники обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось общество.

В Единой автокефальной поместной православной церкви Украины напомнили о Священном Писании: призыв к милосердию и любви к ближним - основа закона Божия и прямое повеление Христа.

"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность! Не забывайте слова Писания: "Кто говорит: "Я люблю Бога", но брата своего ненавидит, тот говорит неправду, ибо тот, кто не любит брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?" (1 Ин. 4: 20). Пусть Господь даст всем нам, как обществу, мудрость и выдержку, сохранит от нашествия пагубной болезни и от пагубной ненависти и отчуждения!" - заявили в ПЦУ.

Филарет в пастырском обращении призвал сохранять выдержку, спокойствие и не поддаваться на провокации.

"На прилетевшем борту находятся такие же люди, как и каждый из нас, есть даже маленькие дети. Они возвращаются домой. Как уверяют медики, все люди не имеют признаков заболевания, но должны пройти карантин в течение 14 дней.

Страх заразиться болезнью, даже такой, как коронавирус, не должен приводить к тому, чтобы мы теряли человеческий облик и забывали основную заповедь Божию - любви к ближнему... Не дайте страху войти в ваши сердца и души, чтобы злые силы воспользовались этим. Милосердие, сострадание и помощь ближнему в беде - основные достоинства каждого христианина. Мы все украинцы и должны заботиться и поддерживать друг друга. Только вместе, находясь в любви, уважении друг к другу и единства - мы сможем преодолеть все беды и испытания", - подчеркнул Филарет.

Также почетный патриарх обратился и к властям и медработникам с просьбой сделать все возможное, чтобы был соблюден санитарно-эпидемиологический контроль во время нахождения пассажиров самолета с Ухань в специально определенных местах на карантине.