Евакуація з Уханя: Епіфаній та Філарет звернулися до українців

Евакуація українців з китайського Уханя супроводжується акціями протесту під Полтавою, куди громадян мають розмістити в медичний центр "Нові Санжари" на карантин на 14 діб. У МОЗ пояснюють наляканим місцевим жителям, що всі громадяни, які прилетіли на батьківщину, та іноземці повністю здорові, і причин для занепокоєння немає.

У ПЦУ та ліквідованому Київському патріархаті УПЦ виступили із заявами щодо ситуації з евакуацією та панікою у деяких громадян, закликавши до моральної сторони питання. Так, митрополит Епіфаній та почесний патріарх Філарет, не дивлячись на певні розбіжності в питанні Церкви, дали аналогічні настанови віруючим.

"У зв'язку з поверненням до України наших громадян, яких евакуйовано з Китаю, де поширилося небезпечне захворювання, ми спостерігаємо прояви агресивного ставлення щодо їхнього приїзду на Батьківщину. Хоча медичними службами засвідчується, що серед тих, хто повернувся, немає хворих, і необхідність проходження карантину є додатковим і необхідним заходом безпеки - страх і відчуження підштовхують людей до несприйняття", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ПЦУ.

У Епіфанія зазначають, що Церква не може відповідати за медичну сторону питання, яка знаходиться в компетенції спеціалістів та регулюється державою, але священики зобов'язані вказати на моральну сторону виклику, з якими зіткнулося суспільство.

У Єдиній автокефальній помісній православній церкві України нагадали про Священне Писання: заклик до милосердя і любові до ближніх - основа Божого Закону і пряме повеління Христа.

"Нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність! Не забуваймо слова Писання: "Хто каже: "Я люблю Бога", а брата свого ненавидить, той говорить неправду: бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, Якого не бачить?" (1 Ін. 4: 20). Нехай Господь дасть усім нам, як суспільству, мудрість та витримку, збереже від пошесті згубної хвороби та від згубної ненависті й відчуження!" - заявили в ПЦУ.

Філарет в пастирському зверненні закликав зберігати витримку, спокій і не піддаватися на провокації.

"На борту, який прилетів, знаходяться такі ж люди, як і кожен із нас, є навіть маленькі діти. Вони повертаються додому. Як запевняють медики, всі люди не мають ознак захворювання, але мають пройти карантин протягом 14 днів.

Страх заразитися хворобою, навіть такою, як коронавірус, не повинен призводити до того, щоб ми втрачали людську подобу та забували основну заповідь Божу - любові до свого ближнього... Не дайте страху увійти у Ваші серця та душі, щоб злі сили скористалися цим. Милосердя, співстраждання та допомога ближньому у біді – основні чесноти кожного християнина. Ми всі українці і повинні дбати та підтримувати один одного. Лише разом, перебуваючи в любові, повазі один до одного та єдності - ми зможемо подолати всі біди та випробування", - наголосив Філарет.

Також почесний патріарх звернувся і до влади і медпрацівників із проханням зробити все можливе, щоб був дотриманий санітарно-епідеміологічний контроль під час перебування пасажирів літака з Ухань у спеціально визначених місцях на карантині.