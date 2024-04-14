Єва Лонгорія показала свої найкращі сукні від Роберто Каваллі

Єва Лонгорія після новини про смерть відомого дизайнера Роберто Каваллі, вирішила показати свої найкращі сукні, творцем якого був саме він.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль Єви.

Єва Лонгорія показала сукні від Роберто Каваллі

Єва Лонгорія є однією з тих зірок, які роками вибирають сукні від знаменитого та навіть легендарного кутюр’є Роберто Каваллі. Він став легендою та провідником у світі моди завдяки своїм незвичним рішенням та оригінальним підходам до моди.

Маестро бачив жінок та світ моди під особливим кутом, тому його сукні завжди викликають захват.

Так, після новини про смерть дизайнера у Флоренції, акторка вирішила вшанувати його пам’ять та показала свої найкращі образи у сукнях маестро.

"Дякую за ваші дивовижні дизайни, які змусили багатьох почуватися красивими та впевненими у собі. Вам буде не вистачати", - написала Лонгорія.

Єва показала чотири різні образи. Перша з них є найцікавішою - це чорна сукня з оригінальними вирізами на талії та у зоні декольте. Переплети з тканини створюють ефект розкоші та особливості.

Друга сукня виконана з мережива - вона також чорна, але при цьому ще й блищить. Цей образ дозволив розкрити сексуальність та розкіш Лонгорії.

Єва Лонгорія у сукнях від Каваллі (фото: instagram.com/evalongoria)

Третя сукня Єви від Каваллі є дуже ніжною та витонченою, адже вона має плісировану спідницю пудрового кольору та білий верх з розрізом на грудях.

Четверта сукня, яку Лонгорія вибрала від Роберто, також вироблена з мережива та має чорний колір. Вона нагадує сарафан, але неймовірно вишуканий та особливий.

Таким чином акторка нагадала, наскільки Каваллі був талановитим та різностороннім, і як глибоко він занурювався у свою роботу.

Єва Лонгорія демонструє сукні від Каваллі (фото: instagram.com/evalongoria)