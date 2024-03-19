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Єва Лонгорія показала ніжні обійми з головним чоловіком у своєму житті (фото)

Вівторок 19 березня 2024 17:41
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Єва Лонгорія показала ніжні обійми з головним чоловіком у своєму житті (фото) Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлія Любченко

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія поділилася рідкісними кадрами зі своїм підрослим сином Сантьяґо Енріке.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories зірки.

Єва Лонгорія показала, як грається з сином

Відома на весь світ зіркова матуся опублікувала світлини разом з хлопчиком у своїх Instagram-stories. Акторка показала, як разом з сином розважалася у спокійній домашній атмосфері.

Лонгорія показала ніжне фото з сином біля будинку, де вони обіймаються та граються на зеленій траві. Видно, що обидва задоволені процесом. Єва ніжно цілує свого маленького Енріке поки він міцно захопив її у свої обійми.

Єва Лонгорія показала ніжні обійми з головним чоловіком у своєму житті (фото)

Єва Лонгорія з сином (Скриншот)

Акторка виклала це фото після гучного святкування свого 49-го Дня народження, з нагоди якого зірка влаштувала розкішне застілля.

А згодом, ймовірно, проводила час з рідними й гралася з сином. До речі, судячи з легкого одягу, погода просто чудова, адже Енріке гуляє у футболці та шортах, а сама Лонгорія у молочному спортивному костюмі та кросівках.

На милому сімейному кадрі не вистачає лише чоловіка Лонгорії, але судячи з усього, він залишився за кадром та фотографував сина разом з дружиною.

Нагадаємо, що зірка голлівудських серіалів вперше стала мамою у червні 2018 року. Акторка народила сина від мексиканського медіамагната Хосе Антоніо Бастона, з яким одружилася 2016 року після трьох років стосунків.

Раніше ми розповідали, як Єва Лонгорія у сяючій сукні затьмарила публіку.

Також читайте, як Єва Лонгорія танцює на столі.

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