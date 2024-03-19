Єва Лонгорія показала ніжні обійми з головним чоловіком у своєму житті (фото)
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія поділилася рідкісними кадрами зі своїм підрослим сином Сантьяґо Енріке.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories зірки.
Єва Лонгорія показала, як грається з сином
Відома на весь світ зіркова матуся опублікувала світлини разом з хлопчиком у своїх Instagram-stories. Акторка показала, як разом з сином розважалася у спокійній домашній атмосфері.
Лонгорія показала ніжне фото з сином біля будинку, де вони обіймаються та граються на зеленій траві. Видно, що обидва задоволені процесом. Єва ніжно цілує свого маленького Енріке поки він міцно захопив її у свої обійми.
Єва Лонгорія з сином (Скриншот)
Акторка виклала це фото після гучного святкування свого 49-го Дня народження, з нагоди якого зірка влаштувала розкішне застілля.
А згодом, ймовірно, проводила час з рідними й гралася з сином. До речі, судячи з легкого одягу, погода просто чудова, адже Енріке гуляє у футболці та шортах, а сама Лонгорія у молочному спортивному костюмі та кросівках.
На милому сімейному кадрі не вистачає лише чоловіка Лонгорії, але судячи з усього, він залишився за кадром та фотографував сина разом з дружиною.
Нагадаємо, що зірка голлівудських серіалів вперше стала мамою у червні 2018 року. Акторка народила сина від мексиканського медіамагната Хосе Антоніо Бастона, з яким одружилася 2016 року після трьох років стосунків.
Раніше ми розповідали, як Єва Лонгорія у сяючій сукні затьмарила публіку.
Також читайте, як Єва Лонгорія танцює на столі.