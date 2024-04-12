Пішла епоха. Помер італійський модельєр і засновник дому високої моди Роберто Каваллі
Італійський модельєр 83-річний Роберто Каваллі помер 12 квітня у Флоренції. Дизайнер і засновник дому високої моди створював ексклюзивні речі з 1970-х.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Corriere della Sera.
Чим прославився Роберто Каваллі
Роберто Каваллі народився 15 листопада 1940 року у Флоренції в артистичній родині. Його дідусь Джузеппе Россі був знаменитим художником. Каваллі навчався у Флорентійській художній академії.
Спершу Каваллі шукав себе у мистецтві і був художником, потім - фотографом. На початку 1970-х Каваллі винайшов і запатентував новітню процедуру нанесення малюнків на шкіру і представив публіці свої роботи в області клаптевої техніки. У цей же період представив свою першу колекцію на показі прет-а-порті в Парижі.
У 30-річному віці модельєр відкрив свій перший модний бутік в Сен-Тропе у Франції.
У 1998 році Каваллі відкрив лінію Just Cavalli: чоловічий і жіночий одяг, аксесуари, оптика, годинники, парфуми, нижня білизна і пляжний одяг.
Статки італійського дизайнера оцінюються у понад 400 млн фунтів стерлінгів ($477 млн). Останнім часом Каваллі проживав поблизу Флоренції на своїй віллі. Про причини смерті поки не повідомляють.
У Каваллі залишились двоє дітей від першого шлюбу і троє - від другого.
Роберто Каваллі (фото: corriere.it)
Модельєр створив власний стиль, який підкорив модниць у всьому світі. Характерні риси стилю Каваллі:
- малюнки, які імітують шкури тварин
- стрази
- м'яка шкіра
- клаптеве шиття
Дизайнер співпрацював із багатьма зірками і світовими моделями. Серед шанувальників дизайнерського таланту Каваллі є такі знаменитості, як Мадонна, Дженніфер Лопез, Сальма Хаєк, Вікторія Бекхем, Шакіра, Кетрін Зета-Джонс, Геллі Беррі та багато інших.
У колекціях Каваллі часто був присутній тваринний принт, тому модельєра називали "королем анімалізму".
Каваллі популяризував тваринний принт (фото: УНН)
Spice Girls у вбранні Roberto Cavalli (фото: Vogue)
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