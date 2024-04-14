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Ева Лонгория показала свои лучшие платья от Роберто Кавалли

Воскресенье 14 апреля 2024 20:42
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Ева Лонгория показала свои лучшие платья от Роберто Кавалли Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлия Любченко

Ева Лонгория после новости о смерти известного дизайнера Роберто Кавалли решила показать свои лучшие платья, создателем которого был именно он.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Евы.

Ева Лонгория показала платья от Роберто Кавалли

Ева Лонгория является одной из звезд, которые годами выбирают платья от знаменитого и даже легендарного кутюрье Роберто Кавалли. Он стал легендой и проводником в мир моды благодаря своим необычным решениям и оригинальным подходам к моде.

Маэстро видел женщин и мир моды под особым углом, поэтому его платья всегда вызывают восторг.

Так, после новости о смерти дизайнера во Флоренции, актриса решила почтить его память и показала свои лучшие образы в платьях маэстро.

"Спасибо за ваши удивительные дизайны, заставившие многих чувствовать себя красивыми и уверенными в себе. Вам будет не хватать", - написала Лонгория.

Ева оказала четыре разных образа. Первое из них самое интересное - это черное платье с оригинальными вырезами на талии и в зоне декольте. Переплеты из ткани создают эффект роскоши и особенностей.

Второе платье выполнено из кружева - оно тоже черное, но при этом еще и блестит. Этот образ позволил раскрыть сексуальность и роскошь Лонгории.

Ева Лонгория показала свои лучшие платья от Роберто КаваллиЕва Лонгория показала свои лучшие платья от Роберто Кавалли

Ева Лонгория в платьях от Кавалли (фото: instagram.com/evalongoria)

Третье платье Евы от Кавалли очень нежное и изящное, ведь оно имеет плиссированную юбку пудрового цвета и белый верх с разрезом на груди.

Четвертое платье, которое Лонгория выбрала от Роберто, также сделано из кружева и имеет черный цвет. Она напоминает сарафан, но невероятно изысканный и особенный.

Таким образом, актриса напомнила, насколько Кавалли был талантливым и разносторонним, и как глубоко он погружался в свою работу.

Ева Лонгория показала свои лучшие платья от Роберто КаваллиЕва Лонгория показала свои лучшие платья от Роберто Кавалли

Ева Лонгория демонстрирует платья от Кавалли (фото: instagram.com/evalongoria)

Ранее мы рассказывали, что Ева Лонгория засияла в новом платье, которое подчеркивает нужные места.

Также читайте, с кем занимается Ева Лонгория.

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