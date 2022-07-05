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Этот простой способ убережет крупы от жучков: запасы могут храниться до 10 лет

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 08:44
Этот простой способ убережет крупы от жучков: запасы могут храниться до 10 лет Фото: Какой способ позволит вам хранить крупы до 10 лет (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Хранить крупы долго очень сложно. Самая большая опасность, которая мешает хранить крупы долго - это жучки. Они проникают внутрь емкостей и после этого приходится выбрасывать все запасы полностью.

Какой фокус поможет избавиться от жучков и хранить свои крупы очень долго, рассказали в Ukr.media.

Специальная обработка круп поможет их хранить дольше и без всякой боязни появления жучков. Этот способ подойдет для гречки, пшена, риса, перловки и для бобовых: гороха, нута и чечевицы.

На противень насыпьте 1 кг крупы и хорошо разровняйте. Духовку разогрейте до 150 градусов. Поставьте противень в духовку и прожаривайте крупу около получаса, но при этом каждые 5-10 минут перемешивайте. Это подсушит крупу и убережет ее от жучков.

Далее высыпьте крупу на натуральную ткань и дайте ей полностью остыть - около 1 часа.

Пока крупа остывает, займитесь приготовлением тары. Возьмите стеклянную банку - сухую и чистую. Тара может быть также и пластмассовая.

На дно положите 2-3 шт. лаврового листа, насыпьте 1-2 ч. ложки обычной кухонной соли. Насыпьте половину крупы и снова добавьте 1-2 ч. л. поваренной соли. Немного потрусите банку, чтобы соль распределилась равномерно.

Досыпьте сверху остальную крупу и закройте банку. Переверните ее на бок и прокатайте пару раз. Этот трюк позволит утрамбовать крупу плотно, и вы увидите, что сверху снова появилось свободное место. Досыпьте еще немного крупы.

Повторите эту процедуру несколько раз, чтобы полностью утрамбовать тару и пустого места не осталось. В конце засыпьте еще 1-2 ч. ложки соли и закройте крышкой.

Поставьте тару в сухое, прохладное и темное место. В таком виде крупа может храниться годами и жучки в ней не заведутся. Сама крупа не потеряет свой вкус и не будет портиться.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как правильно выбрать тару для хранения крупы.

А еще мы писали о том, как быстро избавиться от запаха свежей рыбы и лука на кухне.

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