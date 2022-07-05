Цей простий спосіб вбереже крупи від жучків: запаси можуть зберігатися до 10 років

Зберігати крупи довго дуже складно. Найбільша небезпека, яка заважає зберігати крупи довго - це жучки. Вони проникають всередину ємностей і після цього доводиться викидати всі запаси повністю.

Який фокус допоможе позбутися жучків і зберігати свої крупи дуже довго, розповіли в Ukr.media.

Спеціальна обробка круп допоможе їх зберігати довше і без будь-якої боязні появи жучків. Цей спосіб підійде для гречки, пшона, рису, перловки та для бобових: гороху, нуту і сочевиці.

На деко насипте 1 кг крупи та добре розрівняйте. Духовку розігрійте до 150 градусів. Поставте деко в духовку і прожарюють крупу близько пів години, але при цьому кожні 5-10 хвилин перемішуйте. Це підсушить крупу і вбереже її від жучків.

Далі висипте крупу на натуральну тканину і дайте їй повністю охолонути - близько 1 години.

Поки крупа остигає, займіться приготуванням тари. Візьміть скляну банку - суху і чисту. Тара може бути також і пластмасова.

На дно покладіть 2-3 шт. лаврового листа, насипте 1-2 ч.ложки звичайної кухонної солі. Насипте половину крупи та знову додайте 1-2 ч.л. кухонної солі. Трохи потрусіть банку, щоб сіль розподілилася рівномірно.

Досипте зверху решту крупу і закрийте банку. Переверніть її на бік і прокатати пару раз. Цей трюк дозволить утрамбувати крупу щільно, і ви побачите, що зверху знову з'явилося вільне місце. Досипте ще трохи крупи.

Повторіть цю процедуру кілька разів, щоб повністю утрамбувати тару і порожнього місця не залишилося. В кінці засипте ще 1-2 ч.ложки солі та закрийте кришкою.

Поставте тару в сухе, прохолодне і темне місце. У такому вигляді крупа може зберігатися роками й жучки в ній не заведуться. Сама крупа не втратить свій смак і не буде псуватися.