ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цей простий спосіб вбереже крупи від жучків: запаси можуть зберігатися до 10 років

Новость на русском →
Вівторок 05 липня 2022 08:44
Цей простий спосіб вбереже крупи від жучків: запаси можуть зберігатися до 10 років Фото: який спосіб дозволить вам зберігати крупи до 10 років (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Зберігати крупи довго дуже складно. Найбільша небезпека, яка заважає зберігати крупи довго - це жучки. Вони проникають всередину ємностей і після цього доводиться викидати всі запаси повністю.

Який фокус допоможе позбутися жучків і зберігати свої крупи дуже довго, розповіли в Ukr.media.

Спеціальна обробка круп допоможе їх зберігати довше і без будь-якої боязні появи жучків. Цей спосіб підійде для гречки, пшона, рису, перловки та для бобових: гороху, нуту і сочевиці.

На деко насипте 1 кг крупи та добре розрівняйте. Духовку розігрійте до 150 градусів. Поставте деко в духовку і прожарюють крупу близько пів години, але при цьому кожні 5-10 хвилин перемішуйте. Це підсушить крупу і вбереже її від жучків.

Далі висипте крупу на натуральну тканину і дайте їй повністю охолонути - близько 1 години.

Поки крупа остигає, займіться приготуванням тари. Візьміть скляну банку - суху і чисту. Тара може бути також і пластмасова.

На дно покладіть 2-3 шт. лаврового листа, насипте 1-2 ч.ложки звичайної кухонної солі. Насипте половину крупи та знову додайте 1-2 ч.л. кухонної солі. Трохи потрусіть банку, щоб сіль розподілилася рівномірно.

Досипте зверху решту крупу і закрийте банку. Переверніть її на бік і прокатати пару раз. Цей трюк дозволить утрамбувати крупу щільно, і ви побачите, що зверху знову з'явилося вільне місце. Досипте ще трохи крупи.

Повторіть цю процедуру кілька разів, щоб повністю утрамбувати тару і порожнього місця не залишилося. В кінці засипте ще 1-2 ч.ложки солі та закрийте кришкою.

Поставте тару в сухе, прохолодне і темне місце. У такому вигляді крупа може зберігатися роками й жучки в ній не заведуться. Сама крупа не втратить свій смак і не буде псуватися.

До речі, раніше ми розповідали про те, як правильно вибрати тару для зберігання крупи.

А ще ми писали про те, як швидко позбутися від запаху свіжої риби та цибулі на кухні.

Читайте РБК-Україна в Google News
хранение продуктов крупы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя