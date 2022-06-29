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Как правильно хранить крупы, чтобы в них не заводились вредные насекомые

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Среда 29 июня 2022 21:53
Как правильно хранить крупы, чтобы в них не заводились вредные насекомые Как нужно хранить крупы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вредители любят лакомиться рисом, гречкой, манкой и мукой. Избавиться от незваных гостей очень трудно, а если они уже завелись, то крупы придется ликвидировать вместе с вредителями.

Как правильно хранить крупы, чтобы у них не завелись насекомые - читайте ниже.

Металл

В частности, самым действенным способом, который позволит не допустить, чтобы в крупах завелись моль и жучки - профилактика их появления.

Также насекомые не выносят вкуса и запаха металла.

Для борьбы с ними можно использовать любые металлические предметы от крышек из металла, заканчивая столовыми приборами.

Чтобы не класть в емкости с крупами объемные предметы, можно использовать обычную фольгу.

Фольгу, которую используют для запекания блюд в духовке, можно нарезать на небольшие кусочки и разложить их в банки с крупами. Это поможет предотвратить появление вредителей.

Чеснок и лавровый лист

Крупу нужно поместить в контейнер. После этого необходимо положить туда чеснок и лавровый лист. Насекомые очень не любят такие ароматы.

Соль

В бобовых или горохе насекомых также нужно уничтожать. Бороться с ними поможет раствор соли. Растворив 2 ложки соли в одном литре воды, нужно залить бобовые. Жучки быстро окажутся на поверхности. Затем горох или фасоль надо промыть, просушить и пересыпать в банки.

Добавим, что для того, чтобы в крупах не заводились насекомые, следует придерживаться таких рекомендаций:

  • Хранить сыпучие вещества нужно в стеклянных банках или контейнерах из пластика. Тара должна плотно закрываться крышками;
  • Приобретенные продукты необходимо тщательно осматривать;
  • Чем меньше продуктов хранится на полках, тем меньше риск "заражения" их жучками;
  • Хранить крупы следует не более двух-четырех месяцев;
  • Кухонные шкафы и емкости для хранения необходимо раз в 2-3 месяца обрабатывать раствором уксуса или соды.

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