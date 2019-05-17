В этом вся сложность: Комаровский рассказал о пустышках для детей

Евгений Комаровский развеял миф о вреде соски-пустышки для ребенка и ответил на вопрос о том, как можно отучить малыша от нее. Известный педиатр в своем Instagram подчеркнул, что вопрос необходимости "борьбы" с пустышкой - сугубо личный, а метод - исключительно педагогический, а не медицинский.

Доктор Комаровский, который ранее озвучил возраст ребенка, до которого нужно давать витамин D, дал рекомендации после вопроса подписчика в сети о том, как быть, если малыш приучился к пустышке и уже в два годика просто не может жить без ее, и маме приходится прикреплять пустышку клипсом к одежде.

"Главное, что вы должны понимать: никаких медицинских способов отучения от пустышки не существует. Способы - исключительно педагогические: терпеливое разъяснение, эксперименты, связанные с потерей пустышки, со спрятанной пустышкой и т.п.", - отметил доктор высшей категории.

В то же время Комаровский обратил внимание на то, что вред пустышки очень сильно преувеличен, и фактически использовать пустышку или нет является "внутренним делом вашей семьи".

Доктор Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Вот это и является самым сложным, поскольку стоит вашему ребенку появиться с пустышкой в публичном месте, десятки людей сделают вам как маме замечание (дескать, какой это позор, такой большой, а еще с пустышкой), после чего вы начнете испытывать чувство собственной неполноценности и страстное желание немедленно от пустышки избавиться", - говорится в публикации.

Комаровский признался, что за долгие годы работы педиатром он еще ни разу не видел ребенка, который бы пошел в школу с пустышкой.

"Рано или поздно ребенок от нее откажется. Чем позже это случится, тем меньше потребуется от вас суеты, усилий и испорченных нервных клеток", - рассказал он.

Комаровский подчеркнул, что бороться или нет с пустышкой - "личное дело и индивидуальная проблема вашей семьи, врачи вам не помогут, методы исключительно педагогические, когда их использовать - решать вам".

Иллюстрация: instagram.com/doctor_komarovskiy

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