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Заразиться или привиться? Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 10:41
Заразиться или привиться? Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке
Коллаж РБК-Украина

Доктор Комаровский поделился с родителями важными советами касательно лечения ветрянки

Доктор Комаровский рассказал, как бороться с ветрянкой и развенчал популярные мифы касательно острого инфекционного заболевания. Соответствующую публикацию эксперт опубликовал в Instagram.

Комаровский утверждает, что зачастую защититься от ветрянки пытаются с помощью вакцинации. Данная практика имеет место быть, однако можно попробовать "встретиться" с данным вирусом и переболеть.

"Если нет возможности сделать вакцинацию, либо же Вас запугали, то лучше заболеть тогда, когда это удобно семье, когда не нужно никуда ехать, когда ребенок исходно здоров", - говорит доктор.

Практика контакта с ветряночным вирусом, по словам Комаровского, однозначно правомочна. Однако важно помнить, что данное заболевание протекает легко примерно с двух до семи лет.

Заразиться или привиться? Комаровский развеял популярные мифы о ветрянкеКомаровский о ветрянке (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Также доктор отмечает, что есть случаи, когда прививаться нужно обязательно. Например, если у родителей была тяжелая форма ветрянки, то лучше не эксперементировать, а без раздумий сделать прививку.

Ранее Комаровский сделал громкое политическое заявление. Подписчиков оскорбила данная публикация и привела в ярость. 

Мы писали, что Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет. По его словам, лекарственные препараты - исключительно бизнес для производителей и реализаторов этих средств. 

Также Комаровский рассказал, как проверить зрение в домашних условиях и поделился ценными советами касательно бинокулярного зрения. 

Кроме того,  Комаровский развенчал популярные мифы про плавание.

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