У цьому вся складність: Комаровський розповів про пустушки для дітей

Євген Комаровський розвіяв міф про шкоду соски-пустушки для дитини і відповів на питання про те, як можна відучити малюка від неї. Відомий педіатр у своєму Instagram хауважив, що питання необхідності "боротьби" з пустушкою - суто особисте, а метод - виключно педагогічний, а не медичний.

Доктор Комаровський, який раніше озвучив вік дитини, до якого потрібно давати вітамін D, надав рекомендації після запитання підписника в мережі про те, як бути, якщо малюк привчився до пустушки і вже у два рочки просто не може жити без неї, і мамі доводиться прикріплювати пустушку клипсом до одягу.

"Головне, що ви повинні розуміти: жодних медичних способів відучення від пустушки не існує. Способи - виключно педагогічні: терпляче роз'яснення, експерименти, пов'язані з втратою пустушки, зі схованою пустушкою тощо", - зазначив лікар вищої категорії.

У той же час Комаровський звернув увагу на те, що шкода пустушки дуже сильно перебільшена, і фактично використовувати пустушку чи ні є "внутрішньою справою вашої сім'ї".

Доктор Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Ось це і є найскладнішим, адже варто вашій дитині з'явитися з пустушкою в публічному місці, десятки людей зроблять вам як мамі зауваження (мовляв, яка то ганьба, такий великий, а ще з пустушкою), після чого у вас з'явиться почуття власної неповноцінності та пристрасне бажання негайно впустушки позбутися", - йдеться в публікації

Комаровський зізнався, що за довгі роки роботи педіатром він ще жодного разу не бачив дитини, яка би пішла у школу з пустушкою.

"Рано чи пізно дитина від неї відмовиться. Чим пізніше це станеться, тим менше буде потрібно від вас суєти, зусиль і зіпсованих нервових клітин", - розповів він.

Комаровський наголосив, що боротися чи ні з пустушкою - "особиста справа і індивідуальна проблема вашої сім'ї, лікарі вам не допоможуть, методи виключно педагогічні, коли їх використовувати, - вирішувати вам".

Ілюстрація: instagram.com/doctor_komarovskiy

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