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Давать или нет? Комаровский разрушил миф о важном витамине

STYLERЖизнь    15.05.2019 - 08:12
Давать или нет? Комаровский разрушил миф о важном витамине
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский сообщил родителям о возможности передозировки витамином

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, до какого возраста ребенку нужно давать витамин D. Именитый педиатр на своей Instagram-странице разрушил миф о возможной передозировке витамином.

Дело в том, что многие родители задаются вопросом: до какого возраста ребенку стоит дополнительно давать этот необходимый витамин, и может ли его избыток каким-то образом навредить малышу.

По мнению Комаровского, ранее рассказавшего об опасном недуге, вызывающем рак, витамин D не может дать передозировку и даже более полезен пожилому человеку или же взрослому мужчине, нежели ребенку.

Давать или нет? Комаровский разрушил миф о важном витамине

Комаровский рассказал о витамине D (фото: pixabay.com)

Недавно ученые открыли новые полезные свойства витамина D - это и профилактика атеросклероза, и связь уровня витамина с рядом онкологических заболеваний.

Часто родители считают, если ребенок много гуляет на солнце, получает с пищей продукты с высоким содержанием витамина (жирная рыба, яйца, масло) - это повод не давать дополнительно витамин D, чтобы не было переизбытка.

"Если вы с утра до ночи гуляете на солнце, если в вашем рационе есть рыба, масло, яйца, и принимаете 400 единиц витамина D в день - передозировки не будет. Поэтому, если вы сомневаетесь надо или не надо: надо", - говорит доктор Комаровский.

Комаровский рассказал о витамине D (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, Евгений Комаровский рассказал, что нужно знать о закаливании горла и предостерег родителей о неприятностях.

Ранее Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.

К слову, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

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