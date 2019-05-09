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Можно и нужно! Комаровский развеял мифы о лечении ОРВИ

STYLERЖизнь    09.05.2019 - 09:07
Можно и нужно! Комаровский развеял мифы о лечении ОРВИ
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал ряд советов

Евгений Комаровский рассказал, целесообразно ли освобождение от физкультуры в школе после ОРВИ, а также развеял популярные мифы о заболеваниях. Соответствующий пост доктор опубликовал в соцсети Instagram.

"Любое ОРВИ, как вы понимаете сами, ОРВИ рознь. Если у ребенка было обострение бронхиальной астмы, или у ребенка была пневмония и т.д., то после такого ОРВИ он, наверное, должен какое-то время поберечься", - пишет Комаровский.

Доктор выделяет, что после перенесенной ОРВИ крайне не рекомендуется находиться в душном замкнутом пространстве, на сухом воздухе. Однако, чтобы справиться с болезнью побыстрее, нужно пить достаточное количество жидкости. Также врач рассказал, в каких случаях не стоит отказываться от занятий спортом.

Можно и нужно! Комаровский развеял мифы о лечении ОРВИСкриншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Тем не менее, при легкой и средней тяжести ОРВИ, после нормализации температуры, вовсе не повод сидеть на скамейке. Заниматься спортом и можно, и нужно, но от этих занятий ребенок должен получать удовольствие. То есть, если у ребенка болят руки, ноги, голова, он не может встать, то его не надо гнать на физкультуру", - отметил Комаровский.

Недавно доктор Комаровский раскрыл пять важных секретов, как быстро научить ребенка читать.

Ранее Евгений Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.

К слову, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

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