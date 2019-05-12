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Будут серьезные проблемы: Комаровский предостерег о неприятностях

STYLERЖизнь    12.05.2019 - 08:36
Будут серьезные проблемы: Комаровский предостерег о неприятностях
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский поделился важными советами

Евгений Комаровский рассказал, что нужно знать о закаливании горла и предостерег родителей о неприятностях. Об этом эксперт сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Комаровский сообщил, что от природы горло ребенка холода не боится, однако, если всегда было теплое, а сейчас станет холодное, то могут возникнуть проблемы. Поэтому закаливание горла нужно начинать с подачи ребенку напитков исключительно комнатной температуры, без нагрева.

"После этого подключаем напитки из холодильника, приучаем ребенка к тому, что это холодное нужно сначала подержать во рту, а потом проглотить. А вот уже после того, как ребенок может спокойно пить холодную воду из холодильника, начинаем экстремальные процедуры", - пишет эксперт.

Будут серьезные проблемы: Комаровский предостерег о неприятностяхСкриншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

В качестве необычного лечения он предлагает купить мороженое и есть его по чайной ложке три раза в день, увеличивая дозы, и в конце концов съесть целую порцию. Самое главное, по словам врача, не прекращать, когда ребенок заболеет.

Напомним, что Евгений Комаровский рассказал о шокирующих последствиях, к которым может привести укус насекомого.

Ранее эксперт рассказал, что делать в случае аллергии на животных. Также доктор развенчал распространенный миф, который чаще всего можно услышать касательно данного заболевания. 

Мы писали о том, что Евгений Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке. Он утверждает, что зачастую защититься от ветрянки пытаются с помощью вакцинации.

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