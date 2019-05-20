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Від цього залежить життя: Комаровський розповів про безпеку дитини (фото)

STYLERПерсони    20.05.2019 - 07:26
Від цього залежить життя: Комаровський розповів про безпеку дитини (фото)
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський порадив правильне автокрісло

Доктор Євген Комаровський розповів про те, які крісла безпеки потрібно використовувати дітям різного віку. Про це знаменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який нещодавно зруйнував міф про поганий зір, за допомогою інфографіки пояснив, які захисні засоби в автотранспорті необхідні дітям від народження і до 13 років.

До речі, в Україні планують істотно збільшити штрафи за непристебнуті ремені в авто під час пересування.

Від цього залежить життя: Комаровський розповів про безпеку дитини (фото)

Комаровський розповів про автокрісло для дитини (фото: pixabay.com)

Так, за словами Комаровського, є чотири види захисних засобів, які підходять для певного віку:

  • Автокрісло-переноска - можна використовувати від 0 до 3 років.
  • Дитяче автокрісло - підходить дітям від 1 до 7 років.
  • Автокрісло-бустер - від 4 до 12 років.
  • Ремінь безпеки - від 8 до 13 років і старше.

Звичайно ж при виборі автокрісла слід враховувати вагу дитини.

Від цього залежить життя: Комаровський розповів про безпеку дитини (фото)

Комаровський розповів про автокрісло для дитини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, Уляна Супрун розкрила важливі нюанси щодо безкоштовної вакцинації для дорослих.

До речі, раніше доктор Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Також повідомлялося, що Комаровський дав поради батькам щодо ідеального продукту для першого прикорму, який потрібно поступово вводити немовлятам, починаючи з шести місяців.

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