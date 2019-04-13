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Украинских водителей ждут новые бешеные штрафы: что известно

STYLERАвто    13.04.2019 - 08:02
Украинских водителей ждут новые бешеные штрафы: что известно
Штрафы в Украине за непристегнутый ремень в авто увеличат в 10 раз (фото: РБК-Украина)

Украинских водителей пугают космическими штрафами

В Украине планируют существенно увеличить штрафы за непристегнутые ремни в авто во время передвижения. Ныне наказание за такое нарушение ПДД составляет три необлагаемых минимума доходов граждан (НМДГ), то есть 51 гривну.

Так, 10 апреля во время заседания Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности был рассмотрен законопроект о внесении изменений в ст. 121 КУоАП (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами), передает Юрлига.

Целью данного законопроекта является уменьшение количества смертей и травматизма на дорогах. Так, чиновники решили, что размер штрафа невообразимо низкий сравнительно с тяжестью последствий, которые влечет за собой это нарушение ПДД.

Согласно новому законопроекту штрафовать будут теперь не на 3 НМДГ, а на 30, что увеличит сумму наказания в 10 раз - с 51 до 510 гривен.

К слову, по показателям количеству аварий и смертности в ДТП Украина является одним из лидеров в Европе.

Украинских водителей ждут новые бешеные штрафы: что известно

Штрафы в Украине за непристегнутый ремень в авто увеличат в 10 раз (фото: pixabay.com)

При этом пользователи сети разделились во мнениях. Некоторые считают, что водители и пассажиры по привычке и далее будут ездить непристегнутыми.

  • "Вот и правильно. Кто же позаботится о жизни украинцев, как не государство";
  • "Не поможет. Я несколько раз в неделю пользуюсь такси. И только один раз водитель попросил меня пристегнуться";
  • "Беспечность украинцев не искоренить";
  • "Посмотрим через год, что покажет статистика..."

Напомним, в Украине планируют ввести наказание за перевезение детей возрастом до 12 лет без специального автокресла. При этом штрафы будут накладывать не только на водителей частных авто.

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