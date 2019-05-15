Бесплатные прививки для взрослых: Супрун раскрыла важные нюансы

Вакцины от кори в Украине - Супрун дала совет взрослым (фото: РБК-Украина)

Вакцинироваться от кори бесплатно могут все, кто имеет такую потребность

Вакцины от кори теперь могут бесплатно получить все украинцы независимо от возраста. Уляна Супрун рассказала, в каких медицинских учреждениях можно сделать прививку, а также кому крайне важно вакцинироваться. Об этом глава Минздрава написала на своей странице в Facebook.

Отметим, что ранее бесплатно вакцинироваться могли лишь люди, не достигшие 30-летнего возраста, а также те, кто входит в так называемую "группу риска" (медики, педагоги, студенты, военные и участники Операции объединенных сил).

Отныне вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:

Были в контакте с больными корью (рекомендуется сделать прививку в течение первых 72 часов).

Не болели корью и не имеют подтверждения о вакцинации в медицинской карте.

Не имеют иммунитета против кори (это подтверждено результатами анализов на наличие антител IgG).

Исполняющая обязанности министра здравоохранения указывает, что взрослым пациентам достаточно одной прививки, чтобы сформировать иммунитет против кори.

Вакцины от кори в Украине - Супрун дала совет взрослым (коллаж: РБК-Украина)

К тому же отныне вакцинацию можно проводить и детям, не достигшим 6 месяцев (ранее первую прививку делали после 1 года). Дело в том, что до года малыша должен был защищать так называемый "коллективный иммунитет", который действует при условии вакцинации не менее 95% населения.



"Доза вакцины против кори в 6 месяцев будет считаться “нулевой”, поэтому нужно и дальше придерживаться Календаря прививок - в 12 месяцев и 6 лет принимать первую и вторую дозу вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи)", - пишет Супрун.



Получить дозу вакцины можно:

В медицинском учреждении, где работает ваш семейный врач, терапевт или педиатр.

С начала лета вакцинироваться бесплатно можно будет также в частных медучреждениях и у ФЛП-врачей, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины.

Уляна Супрун в очередной раз предостерегла украинцев не верить мифам о кори, которые преуменьшают опасность болезни. Глава Минздрава предупредила, что корь в первую очередь опасна своими осложнениями: поражение мозга (энцефалит), бронхит, пневмония.

Вакцины от кори в Украине - Супрун дала совет взрослым (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, по состоянию на 6 мая сообщалось, что корью в Украине с начала 2019 го заболели более 45 тысяч человек. В течение 18-й недели корью заболели 1 399 человек.

Ранее мы писали о том, что корью заболело пять сотрудников Сумского областного перинатального центра, где от этой болезни ранее умерла 24-летняя роженица.

К слову, всемирная организация здравоохранения сообщила, что 70% всех случаев заболеваемости корью в Европе приходится на Украину.