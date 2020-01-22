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Это слабая позиция: Сенцов жестко высказался о Зеленском в Давосе

STYLERЖизнь    22.01.2020 - 19:39
Это слабая позиция: Сенцов жестко высказался о Зеленском в Давосе
Олег Сенцов высказался о Зеленском в Давосе (Коллаж РБК-Украина)

Олег Сенцов высказал свое мнение о политике Зеленского в отношении Путина

Бывший узник Кремля Олег Сенцов жестко высказался о политике президента Украины Владимира Зеленского во взаимоотношениях с Путиным. Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Олег Сенцов напомнил, что любые попытки договориться с Россией не приводят к положительным результатам.

Он объяснил, что у президента Владимира Зеленского слабая позиция, так как он считает, что с Россией можно договорится мирным путем.

"Президент, который хочет мира любой ценой – это именно то, что хочет Путин. Это слабая позиция. Зеленский думает, что можно договориться. Либо Зеленский не понимает, что он делает. Либо на что-то надеется. Но эта политика не сработает. Было разведение войск, например. Стрельбы стало меньше, но погибших все еще много. Посмотрим, что будет дальше", - процитировало слова Сенцова издание Liga.net.

Ранее мы писали о том, что Олег Сенцов резко высказался об окружении и помощниках президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что Зеленский очень искренен, но в его окружении есть люди, которые делают странные дела. А это по мнению бывшего политзаключенного может принести немало хлопот.

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