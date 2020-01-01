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Мне не безразлично: Сенцов обратился к украинцам

STYLERПерсоны    01.01.2020 - 17:04
Мне не безразлично: Сенцов обратился к украинцам
Олег Сенцов (Фото: РБК-Украина)

Бывший узник Кремля признался, что ему не все равно, как называется улица

Бывший политзаключенный Олег Сенцов поздравил украинцев с Новым годом и признался, что ему не все равно, как будет называться улица, по которой он ходит. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Олег Сенцов отметил, что 2019 год был для него очень важным и выразил благодарность всем, кто боролся за его свободу и свободу всех остальных узников Кремля.

"Прошлый год был важным для меня. Также как и более сотни заключенных, я вернулся к своей семье и в свою страну. Я очень рад за всех вызволенных и бесконечно благодарен тем, кто боролся и завоевал нашу свободу. Спасибо вам всем! Я никогда не забывал о тех, кто еще остается в плену и буду говорить о них на всех уровнях, пока последний человек оттуда не вернется домой", - написал Сенцов.

Он пожелал украинцам в следующем году не только возвращения всех пленных, но и того, чтобы не появлялись новые узники.

"То, без чего невозможно возвращения наших территорий и наступление настоящего мира. Я желаю нам всем одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее у нас не будет своей страны", - отметил бывший узник.

Он признался, что ему не все равно, как будет называться улица, по которым он ходит в своем городе.

"Потому что, мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина", - резюмировал Олег Сенцов.

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