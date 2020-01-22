Це слабка позиція: Сенцов жорстко висловився про Зеленского в Давосі

Олег Сенцов висловився про Зеленского в Давосі (Колаж РБК-Україна)

Олег Сенцов висловив свою думку про політику Зеленського щодо Путіна

Колишній в'язень Кремля Олег Сенцов жорстко висловився про політику президента України Володимира Зеленського у взаєминах з Путіним. Під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Олег Сенцов нагадав, що будь-які спроби домовитися з Росією не призводять до позитивних результатів.

Він пояснив, що у президента Володимира Зеленського слабка позиція, оскільки він вважає, що з Росією можна домовитися мирним шляхом.

"Президент, який хоче миру будь-якою ціною - це саме те, що хоче Путін. Це слабка позиція. Зеленський думає, що можна домовитися. Або Зеленський не розуміє, що він робить. Або на щось сподівається. Але ця політика не спрацює. Було розведення військ, наприклад. Стрільби стало менше, але загиблих все ще багато. Подивимося, що буде далі", - процитувало слова Сенцова видання Liga.net.

Раніше ми писали про те, що Олег Сенцов різко висловився про оточення та помічників президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що Зеленський дуже щирий, але в його оточенні є люди, які роблять дивні справи. А це на думку колишнього політв'язня може принести чимало клопоту.