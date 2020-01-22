ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це слабка позиція: Сенцов жорстко висловився про Зеленского в Давосі

STYLERЖиття    22.01.2020 - 19:39
Це слабка позиція: Сенцов жорстко висловився про Зеленского в Давосі
Олег Сенцов висловився про Зеленского в Давосі (Колаж РБК-Україна)

Олег Сенцов висловив свою думку про політику Зеленського щодо Путіна

Колишній в'язень Кремля Олег Сенцов жорстко висловився про політику президента України Володимира Зеленського у взаєминах з Путіним. Під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Олег Сенцов нагадав, що будь-які спроби домовитися з Росією не призводять до позитивних результатів.

Він пояснив, що у президента Володимира Зеленського слабка позиція, оскільки він вважає, що з Росією можна домовитися мирним шляхом.

"Президент, який хоче миру будь-якою ціною - це саме те, що хоче Путін. Це слабка позиція. Зеленський думає, що можна домовитися. Або Зеленський не розуміє, що він робить. Або на щось сподівається. Але ця політика не спрацює. Було розведення військ, наприклад. Стрільби стало менше, але загиблих все ще багато. Подивимося, що буде далі", - процитувало слова Сенцова видання Liga.net.

Раніше ми писали про те, що Олег Сенцов різко висловився про оточення та помічників президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що Зеленський дуже щирий, але в його оточенні є люди, які роблять дивні справи. А це на думку колишнього політв'язня може принести чимало клопоту.

Зеленський на форумі в Давосі: головне Зеленський про війну на Донеччині: якщо всі захочуть, вона припиниться завтра
Новини України Олег СенцовДавосВолодимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся