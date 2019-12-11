Есть мутные личности: Сенцов об окружении президента Зеленского

Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Сенцов отметил, что в окружении президента есть странные люди

Олег Сенцов, украинский режиссер, писатель и бывший политзаключенный, рассказал о том, как воспринимает президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. Об этом он сообщил в разговоре с активистами и волонтерами во время встречи в Veteran Hub 10 декабря.

Олег Сенцов, отметил, что Владимир Зеленский выглядит очень искренним, но в его команде есть разные люди и некоторые из них делают странные вещи.

"Я считаю, что Зеленский искренний и он не играет. Есть вопросы к его окружению. Там много странных личностей, которые делают странные дела. Есть хорошие ребята, которые делают правильные вещи, а есть абсолютно мутные. И еще есть старая система, которая может его поглотить", - рассказал бывший узник Кремля.

Он добавил, что Донбасс можно будет освободить только после того, как Путина не будет у власти.

"Пока Путин у власти, мы не сможем освободить Донбасс. Он не отдаст его на наших условиях. Крым он тем более не отдаст, он скорее Кремль отдаст, чем Крым. Но Путин не вечный, мы все вернем рано или поздно", - добавил Сенцов.