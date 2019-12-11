ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Есть мутные личности: Сенцов об окружении президента Зеленского

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 22:01
Есть мутные личности: Сенцов об окружении президента Зеленского
Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Сенцов отметил, что в окружении президента есть странные люди

Олег Сенцов, украинский режиссер, писатель и бывший политзаключенный, рассказал о том, как воспринимает президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. Об этом он сообщил в разговоре с активистами и волонтерами во время встречи в Veteran Hub 10 декабря.

Олег Сенцов, отметил, что Владимир Зеленский выглядит очень искренним, но в его команде есть разные люди и некоторые из них делают странные вещи.

"Я считаю, что Зеленский искренний и он не играет. Есть вопросы к его окружению. Там много странных личностей, которые делают странные дела. Есть хорошие ребята, которые делают правильные вещи, а есть абсолютно мутные. И еще есть старая система, которая может его поглотить", - рассказал бывший узник Кремля.

Он добавил, что Донбасс можно будет освободить только после того, как Путина не будет у власти.

"Пока Путин у власти, мы не сможем освободить Донбасс. Он не отдаст его на наших условиях. Крым он тем более не отдаст, он скорее Кремль отдаст, чем Крым. Но Путин не вечный, мы все вернем рано или поздно", - добавил Сенцов.

Регина Тодоренко неожиданно высказалась о Зеленском: лично знаю Появилось видео, как Богдан пел во время выступления Зеленского
Новости Украины Олег СенцовВладимир Зеленский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь