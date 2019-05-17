Это не самое страшное: Комаровский ответил на важный вопрос о газировке

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, можно ли давать ребенку минеральную газированную воду. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее развеявший миф о пустышках, рассказал, если ребенок любит газированную воду - в этом нет ничего страшного. Но нужно учитывать неоторые нюансы. Газированная вода, которую пьет ребенок, должна быть нейтрального вкуса - не соленая и не сладкая. А газировка - тут не главное.

"Минеральная газированная вода - это совершенно нормально", - заявляет Комаровский.

Комаровский рассказал о газированной воде для детей (фото: pixabay.com)

Но все же педиатр не рекомендует давать минералку детям первого года жизни. А если ребенку постарше нравится такая вода - в этом нет ничего опасного и страшного.

Комаровский рассказал о газированной воде для детей (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

К слову, ранее доктор Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Напомним, доктор Комаровский дал советы родителям относительно идеального продукта для первого прикорма, который нужно постепенно вводить младенцам, начиная с шести месяцев.

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