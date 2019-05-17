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Це не найстрашніше: Комаровський відповів на важливе питання про газовану воду


Доктор Комаровський уточнив, яка саме газована вода становить небезпеку

Доктор Євген Комаровський розповів про те, чи можна давати дитині газовану мінеральну воду. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше розвіяв міф про пустушки, розповів, якщо дитина любить газовану воду - в цьому немає нічого страшного. Але потрібно враховувати деякі нюанси. Газована вода, яку п'є дитина, повинна бути нейтрального смаку - не солона і не солодка. А газованість - тут не головне.

"Мінеральна газована вода - це абсолютно нормально", - заявляє Комаровський.

Комаровський розповів про газовану воду для дітей (фото: pixabay.com)

Але все ж педіатр не рекомендує давати мінералку дітям першого року життя. А якщо старшій дитині подобається така вода - в цьому немає нічого небезпечного і страшного.

Комаровський розповів про газовану воду для дітей (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

До речі, раніше доктор Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав поради батькам щодо ідеального продукту для першого прикорму, який потрібно поступово вводити немовлятам, починаючи з шести місяців.

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