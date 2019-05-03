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Главные принципы безопасного питания: советы доктора Комаровского

STYLERЖизнь    03.05.2019 - 20:31
Главные принципы безопасного питания: советы доктора Комаровского
Комаровский рассказал о правилах безопасного питания (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал ряд советов, как избежать пищевых отравлений

Доктор Евгений Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые важны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей. Об этом врач сообщил на своей Instagram-странице.

Именитый педиатр, недавно рассказавший о важных нюансах сезонной алергии, сообщил родителям о пяти принципах безопасного питания.

  1. Отделяйте сырое от готового.
  2. Храните продукты при безопасной температуре.
  3. Проводите тщательную термическую обработку продуктов.
  4. Используйте только свежие продукты и чистую воду.
  5. Главное правило на кухне: сомневаешься – выкинь!

Главные принципы безопасного питания: советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал о правилах безопасного питания (instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Пользователи сети согласились с педиатром, о чем они высказались в комментариях под публикацией.

  • "Да уж, соблюдать правила безопасносного питания - это крайне важно!"
  • "Как хорошо, что есть питание в баночках - в любой ситуации (в самолете, в машине, на природе) - открыл и еда готова";
  • "Моя знакомая моет овощи и фрукты содой, это нормально?"
  • "Принципы простые, но очень эффективные!"

Напомним, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Ранее доктор Комаровский также ответил на важный вопрос, которым часто задаются родители малышей, столкнувшиеся с первыми трудностями при прорезывании молочных зубов.

К слову, Евгений Комаровский рассказал родителям, как быстро и правильно приучить ребенка к горшку.

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