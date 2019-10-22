Это разрушит жизнь: друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с Гарри

Меган Маркл рассказала, что из-за постоянного давления со стороны СМИ, ее жизнь часто становится настоящей борьбой за выживание. Герцогиня в откровенном интервью ITV, поделилась воспоминаниями о том, как начинались их отношения с принцем Гарри.

Меган говорит, что когда она начала встречаться с принцем Гарри, близкие разделяли ее счастье, но не советовали ей связывать себя с членом королевской семьи, чтобы не стать жертвой таблоидов.

"Не делай этого, потому что британские таблоиды разрушат твою жизнь", - говорили друзья.

Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи и Десмонд Туту (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцогиня Сассекская также рассказала о том, как трудно ей было приспособиться к королевской жизни под постоянным прицелом со стороны прессы.

"Без сомнения, он замечательный, но тебе не стоит этого делать, потому что британские таблоиды разрушат твою жизнь", - советовали Меган близкие.

Особенно тяжело было переживать период, когда Меган была беременна, а также после рождения Арчи Харрисона. СМИ, жаждущие заполучить фото и видео герцогов Сассекских, буквально делали их жизнь невыносимой.

А попытки семьи оставить для себя хоть частичку частной жизни, осуждались и вызывали еще больше сплетен и нелепых домыслов.

Дошло даже до того, что принцу Гарри пришлось отстаивать честь своей супруги в суде. Так, герцог недавно подал в суд на один известный британский таблоид, который опубликовал частную переписку Меган с ее отцом Томасом Марклом.