Принц Гарри расплакался, рассказывая о сыне: трогательное видео

Меган Маркл и принц Гарри посетили необычную церемонию награждения

Меган Маркл и принц Гарри стали гостями ежегодной церемонии вручения премий WellChild Awards. Особенностью мероприятия является то, что награды получают тяжелобольные дети и подростки, которые с мужеством справляются со своими недугами.

Принц Гарри выступил с речью, в которой рассказал, что в прошлом году также был на церемонии с супругой. И тогда Меган была уже беременна их первенцем, но об этом еще никто не знал, кроме них.

Меган Маркл и принц Гарри на WellChild Awards (фото: twitter.com/WellChild))

Герцог Сассекский заметно нервничал произнося речь, и в какой-то момент его захлестнули эмоции.

"Мы уже знали, что, что у нас будет первенец - больше никто еще в то время не знал, но мы знали. И я помню…" - голос принца Гарри сорвался, он опустил голову, пытаясь справится с переживаниями. К нему подбежала ведущая мероприятия, а гости в зале поддержали герцога громкими овациями.

Меган Маркл и принц Гарри на WellChild Awards (фото: twitter.com/WellChild))

Принц Гарри признался, что теперь, когда он стал отцом, он стал совершенно иначе смотреть на все трудности, с которыми сталкиваются тяжелобольные дети и их родители.

"Это затрагивает тайники моей души, которые я так бы никогда и не смог понять, если бы у меня не появился собственный ребенок", - сказал в своей эмоциональной речи принц Гарри.

The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. pic.twitter.com/snzrpcnlYh