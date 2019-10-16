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Принц Гарри расплакался, рассказывая о сыне: трогательное видео

STYLERПерсоны    16.10.2019 - 10:34
Принц Гарри расплакался, рассказывая о сыне: трогательное видео
Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи (фото: royal.uk)

Меган Маркл и принц Гарри посетили необычную церемонию награждения

Меган Маркл и принц Гарри стали гостями ежегодной церемонии вручения премий WellChild Awards. Особенностью мероприятия является то, что награды получают тяжелобольные дети и подростки, которые с мужеством справляются со своими недугами.

Принц Гарри выступил с речью, в которой рассказал, что в прошлом году также был на церемонии с супругой. И тогда Меган была уже беременна их первенцем, но об этом еще никто не знал, кроме них.

Принц Гарри расплакался, рассказывая о сыне: трогательное видео

Меган Маркл и принц Гарри на WellChild Awards (фото: twitter.com/WellChild))

Герцог Сассекский заметно нервничал произнося речь, и в какой-то момент его захлестнули эмоции.

"Мы уже знали, что, что у нас будет первенец - больше никто еще в то время не знал, но мы знали. И я помню…" - голос принца Гарри сорвался, он опустил голову, пытаясь справится с переживаниями. К нему подбежала ведущая мероприятия, а гости в зале поддержали герцога громкими овациями.

Меган Маркл и принц Гарри на WellChild Awards (фото: twitter.com/WellChild))

Принц Гарри признался, что теперь, когда он стал отцом, он стал совершенно иначе смотреть на все трудности, с которыми сталкиваются тяжелобольные дети и их родители.

"Это затрагивает тайники моей души, которые я так бы никогда и не смог понять, если бы у меня не появился собственный ребенок", - сказал в своей эмоциональной речи принц Гарри.

Принц Гарри расплакался, рассказывая о сыне (видео: twitter.com/WellChild)

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