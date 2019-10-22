Це зруйнує життя: друзі Меган Маркл відмовляли її від шлюбу з Гаррі

Меган Маркл розповіла, що через постійний тиск з боку ЗМІ, її життя часто стає справжньою боротьбою за виживання. Герцогиня у відвертому інтерв'ю ITV, поділилася спогадами про те, як починалися їхні стосунки з принцом Гаррі.

Меган каже, що коли вона почала зустрічатися з принцом Гаррі, близькі поділяли її щастя, але не радили їй пов'язувати себе з членом королівської сім'ї, щоб не стати жертвою таблоїдів.

"Не роби цього, тому що британські таблоїди зруйнують твоє життя", - говорили друзі.

Принц Гаррі, Меган Маркл, Арчі і Десмонд Туту (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцогиня Сассекська також розповіла про те, як важко їй було пристосуватися до королівського життя під постійним прицілом з боку преси.

"Без сумніву, він чудовий, але тобі не варто цього робити, тому що британські таблоїди зруйнують твоє життя", - радили Меган близькі.

Особливо важко було переживати період, коли Меган була вагітна, а також після народження Арчі Харрісона. ЗМІ, прагнучи отримати фото і відео герцогів Сассекських, буквально робили життя нестерпним.

А спроби сім'ї залишити для себе хоч частинку приватного життя, засуджувалися і викликали ще більше безглуздих пліток і домислів.

Дійшло навіть до того, що принцу Гаррі довелося відстоювати честь своєї дружини в суді. Так, герцог нещодавно подав до суду на один відомий британський таблоїд, який опублікував приватне листування Меган з її батьком Томасом Марклом.