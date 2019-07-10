Это несовместимо: Комаровский сделал категорическое заявление о ремонте и детях

Евгений Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал родителям очень важный совет

Доктор Комаровский рассказал, можно ли затевать ремонтные работы в помещении, в котором находится ребенок. Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

К Евгению Комаровскому обратились родители, которые планируют сделать ремонт в однокомнатной квартире. Они спрашивают, можно ли красить, клеить и т. д. в помещении, где находится ребенок, и имеет ли значение возраст малыша при этом.

По словам педиатра, ремонт и дети абсолютно несовместимы. Комаровский категорически советует забыть о любых ремонтных работах, если нет возможности обеспечить пребывание ребенка в другом месте.

Комаровский рассказал, можно ли делать ремонт с ребенком в доме (фото: apanageet.com)

"Забудьте о всех ремонтах, потому что любая строительная пыль, лаки, краски, все это чрезвычайно опасно. Лучше любая бытовая грязь, чем ремонтная строительная химия", - настаивает Комаровский.

Кроме того, после проведения ремонтных работ необходимо еще дней на десять хорошенько выветрить помещение, прежде, чем допустить туда ребенка.

Также педиатр пишет, что возраст ребенка в данном случае не играет никакой роли. Строительная пыль и ремонтная химия одинаково вредна, как для годовалого малыша, так и для десятилетнего школьника.⠀

Комаровский рассказал, можно ли делать ремонт с ребенком в доме (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, недавно доктор Комаровский рассказал о том, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

Напомним, Уляна Супрун резко высказалась по поводу длительного декретного отпуска в Украине, назвав подобные "льготы" советским пережитком. Глава Минздрава считает, что нужно в корне менять всю систему, чтобы дать возможность женщинам возможность успешно совмещать материнство и самореализацию в профессии.

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