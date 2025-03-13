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Армія РФ втратила у війні з Україною понад 890 тисяч солдатів, - Генштаб

Четвер 13 березня 2025 07:27
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Армія РФ втратила у війні з Україною понад 890 тисяч солдатів, - Генштаб Фото: росіяни несуть серйозні втрати особового складу на війні з Україною (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 12 на 13 березня, армія РФ втратила на війні проти України 1200 солдатів, 2 бойові броньовані машини і 81 одиницю автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 890 250 (+1200) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 307 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 432 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 24 409 (+19) од.;
  • РСЗВ - 1314 од.;
  • засоби ППО - 1103 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 28 983 (+71) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 40 355 (+81) од.;
  • спеціальної техніки - 3777 од.

Армія РФ втратила у війні з Україною понад 890 тисяч солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Торецька і Покровська, але Росія тисне на чотирьох напрямках.

У Курській області армія РФ захопила місто Суджа, в прикордонні Сумської області тривають бої ЗСУ із загарбниками.

Вночі агресор знову масштабно обстріляв Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Дніпропетровській області ворожі БпЛА пошкодили об'єкти критичної інфраструктури.

У Запорізькій області дрони пошкодили житлову інфраструктуру, є постраждалі.

Крім того, загарбники обстріляли Херсон, загинула місцева жителька.

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