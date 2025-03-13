Армія РФ втратила у війні з Україною понад 890 тисяч солдатів, - Генштаб
За останню добу з 12 на 13 березня, армія РФ втратила на війні проти України 1200 солдатів, 2 бойові броньовані машини і 81 одиницю автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 890 250 (+1200) осіб ліквідовано;
- танків - 10 307 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 21 432 (+2) од.;
- артилерійських систем - 24 409 (+19) од.;
- РСЗВ - 1314 од.;
- засоби ППО - 1103 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 28 983 (+71) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 40 355 (+81) од.;
- спеціальної техніки - 3777 од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Торецька і Покровська, але Росія тисне на чотирьох напрямках.
У Курській області армія РФ захопила місто Суджа, в прикордонні Сумської області тривають бої ЗСУ із загарбниками.
Вночі агресор знову масштабно обстріляв Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Дніпропетровській області ворожі БпЛА пошкодили об'єкти критичної інфраструктури.
У Запорізькій області дрони пошкодили житлову інфраструктуру, є постраждалі.
Крім того, загарбники обстріляли Херсон, загинула місцева жителька.
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