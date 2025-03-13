Армія РФ втратила у війні з Україною понад 890 тисяч солдатів, - Генштаб

Фото: росіяни несуть серйозні втрати особового складу на війні з Україною (Getty Images)

За останню добу з 12 на 13 березня, армія РФ втратила на війні проти України 1200 солдатів, 2 бойові броньовані машини і 81 одиницю автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.