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Це несумісно: Комаровський зробив категоричну заяву про ремонт і дітей

STYLERЖиття    10.07.2019 - 12:39
Це несумісно: Комаровський зробив категоричну заяву про ремонт і дітей
Євген Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав батькам дуже важливу пораду

Доктор Комаровський розповів, чи можна розпочинати ремонтні роботи у приміщенні, в якому перебуває дитина. Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

До Євгена Комаровського звернулися батьки, які планують зробити ремонт в однокімнатній квартирі. Вони запитують, чи можна фарбувати, клеїти і т. д. у приміщенні, де знаходиться дитина, і чи має значення вік малюка при цьому.

За словами педіатра, ремонт і діти абсолютно несумісні. Комаровський категорично радить забути про будь-які ремонтні роботи, якщо немає можливості забезпечити перебування дитини в іншому місці.

Це несумісно: Комаровський зробив категоричну заяву про ремонт і дітей

Комаровський розповів, чи можна робити ремонт з дитиною в домі (фото: apanageet.com)

"Забудьте про всі ремонти, тому що будь-який будівельний пил, лаки, фарби, все це надзвичайно небезпечно. Краще будь-який побутовий бруд, ніж ремонтна будівельна хімія", - наполягає Комаровський.

Крім того, після проведення ремонтних робіт потрібно ще днів на десять гарненько вивітрити приміщення, перш ніж допустити туди дитину.

Також педіатр пише, що вік дитини в даному випадку не грає ніякої ролі. Будівельний пил і ремонтна хімія однаково шкідливі, як для однорічного малюка, так і для десятирічного школяра.⠀

Комаровський розповів, чи можна робити ремонт з дитиною в будинку (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, нещодавно доктор Комаровський розповів про те, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.

Нагадаємо, Уляна Супрун різко висловилася з приводу тривалої декретної відпустки в Україні, назвавши такі "пільги" радянським пережитком. Глава МОЗ вважає, що потрібно докорінно змінювати всю систему, щоб дати можливість жінкам можливість успішно поєднувати материнство і самореалізацію в професії.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський висловився про те, як правильно лікувати такий прояв стафілококової інфекції як фурункул.

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