Это наша территория: бойцы ВСУ рассказали, как освободили очередную часть украинской земли (видео)

На Донбассе военные ВСУ продвинулись вперед в районе Светлодарской дуги в Донецкой области и заняли позиции, брошенные оккупантами при отступлении в тыл. Эти траншеи противник заминировал, и украинские бойцы убрали сотни взрывных ловушек российского производства. Об этом передает ТСН.

Как рассказали военные из полка "Азов", позиции прочно укрепленные, хорошо вооружены и имеют всю необходимую коммуникацию.

Таже "азовцы" рассказали, как освободили от оккупантов очередную часть украинской земли. Из-за постоянного нарушения врагом "хлебного перемирия" и ежедневных обстрелов было принято решение действовать - бойцы усиленно окапывались, там самым увеличивая и расширяя свою зону ответственности.

ВСУ продвинулись вперед в районе Светлодарской дуги (Фото: скриншот)

"Было принято решение - копать в дождь, солнце, ночь", - говорит военный с позывным "Рольф".

Дистанция в сотни метров до вражеского укрепрайона был "сплошной тир", и в траншее осталось большое количество гильз.

"Это гильзы от того, что мы работали во вражеских беспилотниках. Враг применял ствольную артиллерию, минометы, и корректировал свой огонь с помощью беспилотников типа "Элерон", - рассказал "азовец" "Гуди".

Бойцы отметили, что строили тот путь в самую внутрь линии обороны оккупантов.

"Это был долгий путь, но это уже наша территория. Мы ее опять забрали и она под нашим контролем. Если каждую ротацию забирать, даже по 400-600 метров, то мы гораздо быстрее придем к той самой Горловке", - сказал боец полка "Азов" с позывным "Тахо".

ВСУ продвинулись вперед в районе Светлодарской дуги (Видео: YouTube / ТСН)

Напомним, что на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".

Ранее сообщалось, что в мае на Донбассе воины ВСУ освободили от оккупантов очередную часть нашей территории в Донецкой области - военнослужащие 46-го батальона "Донбасс-Украина" заняли господствующие высоты над населенным пунктом Калиново.