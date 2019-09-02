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Воины ВСУ вернули часть нашей земли на Донбассе и продвинулись вперед

STYLERВойна    02.09.2019 - 12:20
Воины ВСУ вернули часть нашей земли на Донбассе и продвинулись вперед
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Пехотинцы ВСУ вынудили боевиков бросить укрепления под Горловкой и уйти в тыл

На Донбассе украинские военные продвинулись ближе к оккупированной "ДНРовцами" Горловки под Донецком и вынудили российско-террористические группировки отойти, оставив свои позиции. Об этом рассказал известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

Отмечается, что бойцы ВСУ при этом не применяли оружие и соблюдали все договоренности про "хлебное перемирие", которые сами боевики нарушают регулярно, не прекращая обстрелы по всей линии фронта.

Оккупанты обнаружили, что их укрепления в районе пригорода Горловки оказались в полукольце передовых позиций украинских воинов и сбежали в тыл.

Дело в том, что пехотинцы-ОСы активно окапываются и тем самым расширяют свою зону ответственности.

Воины ВСУ вернули часть нашей земли на Донбассе и продвинулись вперед

ВСУ продвинулись вперед и приблизились к Горловке (Иллюстративное фото: mil.gov.ua)

"Хорошие новости пришли с войны... Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалось в полукольце наших передовых позиций. Чувствуя, что сейчас запахнет жаренным, они, прихватив свое оружие, просто сбежали в тыл, оставив свои укрепленные позиции.

Люблю пехоту. Труженики полей", - говорится в публикации.

Пользователи сети поздравляют и благодарят защитников Украины за освобождение от оккупантов еще одной части нашей земли. Также в комментариях отмечается, что вскоре похожая ситуация сложится и на другом участке фронта, и бойцы ВСУ потеснят противника еще дальше.

  • Проверенная тактика. Сейчас жду подобных новостей из другого места;
  • Ангела хранителя вам;
  • Зря это рассказали, теперь БСЛ запретят, оставят только саперные лопатки...
  • Это уже не первый случай!

Воины ВСУ вернули часть нашей земли на Донбассе и продвинулись вперед

Воины ВСУ вернули часть нашей земли на Донбассе и продвинулись вперед

Скрин комментариев

Ранее сообщалось, что в мае на Донбассе воины ВСУ освободили от оккупантов очередную часть нашей территории в Донецкой области - военнослужащие 46-го батальона "Донбасс-Украина" заняли господствующие высоты над населенным пунктом Калиново.

Также мы писали о том, что в марте ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР".

Напомним, что на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассукраинские военные
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