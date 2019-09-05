Це наша територія: бійці ЗСУ розповіли, як звільнили чергову частину української землі (відео)

На Донбасі військові ЗСУ просунулися вперед в районі Світлодарської дуги в Донецькій області та зайняли позиції, кинуті окупантами при відступі в тил. Ці траншеї противник замінував, і українські бійці прибрали сотні вибухових пасток російського виробництва. Про це передає ТСН.

Як розповіли військові з полку "Азов", позиції міцно укріплені, добре озброєні та мають всю необхідну комунікацію.

Також "азовці" розповіли, як звільнили від окупантів чергову частину української землі. Через постійне порушення ворогом "хлібного перемир'я" і щоденних обстрілів було прийнято рішення діяти - бійці посилено обкопувались, там самим збільшуючи і розширюючи свою зону відповідальності.

ЗСУ просунулися вперед у районі Світлодарської дуги (Фото: скріншот)

"Було прийнято рішення - копати в дощ, сонце, ніч", - говорить військовий із позивним "Рольф".

Дистанція в сотні метрів до ворожого укріпрайону була "суцільним тиром", і в траншеї залишилася велика кількість гільз.

"Це гільзи від того, що ми працювали по ворожих безпілотниках. Ворог застосовував ствольну артилерію, міномети, і коригував свій вогонь за допомогою безпілотників типу "Елерон", - розповів "азовець" "Гуді".

Бійці зазначили, що будували той шлях в саму середину лінії оборони окупантів.

"Це був довгий шлях, але це вже наша територія. Ми її знову забрали і вона під нашим контролем. Якщо кожну ротацію забирати, навіть по 400-600 метрів, то ми набагато швидше прийдемо до тієї самої Горлівки", - сказав боєць полку "Азов" із позивним "Тахо".

ЗСУ просунулися вперед у районі Світлодарської дуги (Відео: YouTube / ТСН)

Нагадаємо, що на Донбасі під контроль української армії в 2018 році перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон".

Раніше повідомлялося, що в травні на Донбасі воїни ЗСУ звільнили від окупантів чергову частину нашої території в Донецькій області - військовослужбовці 46-го батальйону "Донбас-Україна" зайняли панівні висоти над населеним пунктом Калиново.