ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Это место на кухне больше всего любят бактерии: будьте осторожны

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 19:03
Это место на кухне больше всего любят бактерии: будьте осторожны Фото: Ученые назвали самый опасный предмет на кухне (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кухня в каждом доме становится самой используемой комнатой. А в период карантина или праздников – тем более. Это помещение нужно убирать чаще и тщательнее, так как именно там скапливается больше всего микробов и грязи. А еще – потому что там готовится еда, и сочетание с бактериями может стать очень опасным.

Ученые провели новое исследование о предметах на кухне и выяснили, на чем микробов собирается больше всего. Об этом пишет MedicForum.

Компания Procter & Gamble's Bounty Paper Towels изучила поведение людей при уборке дома и выяснила, что самым главным источником бактерий на кухне является кухонное полотенце.

Оказалось, что только 11% респондентов меняют или стирают кухонное полотенце чаще, чем один раз в неделю.

"Кухонные полотенца могут быть убежищем для бактерий. Они универсальны и в перерывах между использованием их редко стирают. Это обеспечивает благоприятную среду для роста бактерий", - объяснила эксперт по инфекционным заболеваниям Джессика Малати Ривера.

По данным ученых, на 49% из 100 кухонных полотенец, собранных для проведения исследования, были обнаружены такие бактерии как энтерококки, синегнойная палочка, бациллы и золотистый стафилококк.

Напомним, ранее мы писали о том, какую вещь категорически нельзя держать в ванной комнате.

А также рассказывали о том, какие ошибки могут привести к порче продуктов в холодильнике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь исследование ученые бактерии
LITE
Нет поводов для волнений: Эллерт показал обнадеживающее видео с любимой
Нет поводов для волнений: Эллерт показал обнадеживающее видео с любимой