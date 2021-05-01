Это место на кухне больше всего любят бактерии: будьте осторожны

Кухня в каждом доме становится самой используемой комнатой. А в период карантина или праздников – тем более. Это помещение нужно убирать чаще и тщательнее, так как именно там скапливается больше всего микробов и грязи. А еще – потому что там готовится еда, и сочетание с бактериями может стать очень опасным.

Ученые провели новое исследование о предметах на кухне и выяснили, на чем микробов собирается больше всего. Об этом пишет MedicForum.

Компания Procter & Gamble's Bounty Paper Towels изучила поведение людей при уборке дома и выяснила, что самым главным источником бактерий на кухне является кухонное полотенце.

Оказалось, что только 11% респондентов меняют или стирают кухонное полотенце чаще, чем один раз в неделю.

"Кухонные полотенца могут быть убежищем для бактерий. Они универсальны и в перерывах между использованием их редко стирают. Это обеспечивает благоприятную среду для роста бактерий", - объяснила эксперт по инфекционным заболеваниям Джессика Малати Ривера.

По данным ученых, на 49% из 100 кухонных полотенец, собранных для проведения исследования, были обнаружены такие бактерии как энтерококки, синегнойная палочка, бациллы и золотистый стафилококк.