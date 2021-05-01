Це місце на кухні найбільше люблять бактерії: будьте обережні

Кухня в кожному будинку стає найбільш використовуваною кімнатою. А в період карантину або свят – тим більше. Це приміщення потрібно прибирати частіше і ретельніше, оскільки саме там накопичується найбільше мікробів і бруду. А ще - тому що там готується їжа, і поєднання з бактеріями може стати дуже небезпечним.

Вчені провели нове дослідження про предмети на кухні та з'ясували, на чому мікробів збирається найбільше. Про це пише MedicForum.

Компанія Procter & Gamble's Bounty Paper Towels вивчила поведінку людей при прибиранні в будинку і з'ясувала, що найголовнішим джерелом бактерій на кухні є кухонний рушник.

Виявилося, що тільки 11% респондентів змінюють або перуть кухонний рушник частіше, ніж один раз на тиждень.

"Кухонні рушники можуть бути притулком для бактерій. Вони універсальні та у перервах між використанням їх рідко перуть. Це забезпечує сприятливе середовище для росту бактерій", - пояснила експерт з інфекційних захворювань Джессіка Малаті Рівера.

За даними вчених, на 49% зі 100 кухонних рушників, зібраних для проведення дослідження, були виявлені такі бактерії як ентерококи, синьогнійна паличка, бацили та золотистий стафілокок.