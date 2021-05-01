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Це місце на кухні найбільше люблять бактерії: будьте обережні

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 19:03
Це місце на кухні найбільше люблять бактерії: будьте обережні Фото: Вчені назвали найнебезпечніший предмет на кухні (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кухня в кожному будинку стає найбільш використовуваною кімнатою. А в період карантину або свят – тим більше. Це приміщення потрібно прибирати частіше і ретельніше, оскільки саме там накопичується найбільше мікробів і бруду. А ще - тому що там готується їжа, і поєднання з бактеріями може стати дуже небезпечним.

Вчені провели нове дослідження про предмети на кухні та з'ясували, на чому мікробів збирається найбільше. Про це пише MedicForum.

Компанія Procter & Gamble's Bounty Paper Towels вивчила поведінку людей при прибиранні в будинку і з'ясувала, що найголовнішим джерелом бактерій на кухні є кухонний рушник.

Виявилося, що тільки 11% респондентів змінюють або перуть кухонний рушник частіше, ніж один раз на тиждень.

"Кухонні рушники можуть бути притулком для бактерій. Вони універсальні та у перервах між використанням їх рідко перуть. Це забезпечує сприятливе середовище для росту бактерій", - пояснила експерт з інфекційних захворювань Джессіка Малаті Рівера.

За даними вчених, на 49% зі 100 кухонних рушників, зібраних для проведення дослідження, були виявлені такі бактерії як ентерококи, синьогнійна паличка, бацили та золотистий стафілокок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку річ категорично не можна тримати у ванній кімнаті.

А також розповідали про те, які помилки можуть привести до псування продуктів в холодильнику.

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