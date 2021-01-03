Самые большие ошибки, которые приводят к порче продуктов: проверьте холодильник

Какие ошибки приводят к порче продуктов (Фото: freepik.com)

Продукты питания нужно сохранять правильно и знать все нюансы для каждого из них. Более 40% продуктов отправляются в мусорную корзину именно из-за неправильного хранения.

Какие именно ошибки приводят к порче продуктов и как правильно хранить самые популярные из них, сообщается в материале Ukr.Media.

Колбаса и сырые продукты

Хранить их в полиэтилене категорически нельзя. Дома их нужно сразу освободить от пищевого полиэтилена и только после этого отправлять в холодильник. Иначе уже через два-три дня на поверхности начнут размножаться болезнетворные микробы – задолго до появления неприятного запаха. Оптимальная упаковка для таких продуктов – в бумаге.

Зелень

По привычке мы отправляем зелень в ящик с овощами. Но это неправильно, так как в лучшем случае она станет просто вялой, а в худшем – подмороженной и испорченной. Самое лучшее для зелени – это стакан или банка с водой, куда зелень нужно поместить корнями вниз, а сверху прикрыть пакетом. Это нужно для циркуляции воздуха.

Помидоры

Большинство хозяев хранят помидоры в холодильнике и это самая распространенная ошибка. Помидоры нужно хранить в комнатной температуре, так они остаются свежими и твердыми не менее одной недели.

Хлеб

Еще одна типичная ошибка. В целлофане происходит выделение конденсата, и уже через три дня хлеб начинает плесневеть. Лучше всего использовать для хранения хлеба льняное полотно.

Яблоки в нижних ящиках холодильника

Фрукты могут выделять этилен, что способствует преждевременному дозреванию других плодов. Хранить яблоки рекомендуется отдельно от других продуктов, в пакете с маленькими дырочками.

Теплые блюда в холодильнике

Многие уверены, что если теплый суп поставить в холодильник, то это может нарушить работу электроприбора. Однако это не так. Современные холодильники с функцией самозаморозки могут хранить и теплые продукты и эффективно их охлаждать. Если же ждать, пока суп остынет на плите до комнатной температуры, в нем начнут происходить процессы брожения и размножения болезнетворных бактерий. А употребление такого блюда приведет к желудочным заболеваниям.

Яйца

Их обязательно нужно хранить в холодильнике. Мало того – хранить их нужно в картонной упаковке, а не в пластиковых контейнерах. Такая упаковка впитывает посторонние запахи. Эксперты советуют хранить яйца не на полочках в дверях, а внутри самого холодильника.

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