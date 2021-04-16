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Эту вещь категорически нельзя держать в ванной комнате: последствия непредсказуемы

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 21:23
Эту вещь категорически нельзя держать в ванной комнате: последствия непредсказуемы Фото: Какую вещь нельзя держать в ванной (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, что из ванной комнаты нужно выбросить привычную нам мочалку, чтобы увидеть, как изменится состояние нашей кожи. Почему мочалка так вредна, а порой и небезопасна - читайте ниже в нашем материале.

Об этом сообщает Med2.

Мы давно привыкли считать, что мытье с мочалкой сделает наше тело чище, чем без нее. Но дерматологи с таким утверждением не согласны.

Губка, особенно жесткая, травмирует дерму и нарушают ее микробиом. Ведь на поверхности нашей кожи живет множество бактерий - как хороших, так и плохих. А мочалка "косит" их всех без разбора.

Кроме того, у большинства людей одни и те же губки для тела висят в ванной годами, пока окончательно не уничтожатся. В них остается грязь, отмерший эпидермис, размножаются вредные микроорганизмы.

А поскольку губки долго не высыхают, находясь в теплой и влажной среде, в них размножаются патогенные бактерии: Pseudomonas, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus и другие.

Когда ваша кожа распаривается в ванной, она становится более открытой для проникновения патогенов - возрастает риск заражения различными кожными болезнями.

Если вы все же не готовы пока отказаться от этого аксессуара, постарайтесь тщательно следить за его правильным хранением: высушивайте и стерилизуйте кипятком.

Менять губки из натуральных материалов нужно каждые 2-3 недели, а синтетические - немного реже. Но допускать хранение мочалок годами категорически не рекомендуется.

Ранее эксперты рассказали, какие вещи строго запрещено выбрасывать из дому, чтобы не навлечь на себя беду.

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