Это манипуляция: в "Слуге народа" высказались о повышении зарплат депутатам

Зарплата народного депутата (Коллаж РБК-Украина)

В парламенте рассказали, как изменились зарплаты депутатам в 2020 году

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о том, что народным депутатам повысили заработную плату до 100 тысяч гривен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Павловский.

По словам Давида Арахамии, повышение зарплат народных депутатов произошло, но это связано с индексацией зарплат в государственном секторе и повышением прожиточного минимума.

"Арахамия заявил, что повышение зарплаты депутатов в 2,5 раза - это фейк. Об этом депутат от Слуги Народа заявил журналистам нашего телеграмм-канала в кулуарах Верховной рады. Единственное, что есть - это индексация по всему государственному сектору, связана с повышением прожиточного минимуму, но это всего несколько процентов. Сейчас Арахамия говорит, депутат зарабатывает 38-40 тысяч гривен, но в связи с не голосованием за правки, эта сумма ещё меньше", - говорится в сообщении.

Информацию о повышении зарплат депутатам в 2,5 раз опроверг и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании. Он отметил, что после индексации заработная плата депутатов увеличится приблизительно 3 тысячи гривен.

"Все из вас видели информацию об увеличении заработных плат народных депутатов Украины. Есть индексация, но она не соответствует цифрам, о которых пишут в СМИ. Есть 100 тысяч, 150 тысяч... Изменения зарплат - около 3 тысяч для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом. В то же время все видели информацию о премировании отдельных руководителей разных учреждений и ведомств. Я думаю, что мне как главе Рады и вам как народным депутатам очень интересно услышать информацию об этих надбавках, премиях", - сказал Разумков.