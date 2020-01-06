Зарплаты бюджетников существенно повысились: кому повезло

Зарплаты в Украине в 2020 году могут существенно вырасти (коллаж РБК-Украина)

Средняя зарплата украинцев в 2020 году может увеличиться на 10%

Зарплаты бюджетников в Украине в 2020 году изменятся: с 1 января наступившего года многие из тех, кто работает в бюджетной сфере, начали зарабатывать больше. Связывается повышение заработных плат с увеличением минимальной заработной платы. В Кабмине обещают, что в 2020 году средняя зарплата украинцев может вырасти на 10%.

Главной причиной роста заработной платы для работников государственных организаций является увеличение минимальной заработной платы. В 2017-м сумма увеличилась вдвое с 1600 до 3200 грн, в 2018-м до 3723 грн, в 2019-м еще на 450 грн до 4173, в 2020-м – до 4723 грн. При этом Кабмин прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов.

Что изменится?

Учителям и медикам доплачивают различные надбавки и премии. По информации Министерства образования и науки, для учителей стала обязательной надбавка 10% от оклада "за престижность" профессии. Также дополнительно платят 20% за проверку тетрадей, 10% за классное руководство, 10% за заведование кабинетом, учитывают дополнительно проведенные уроки и т. д. За стаж работы также предусмотрена надбавка: свыше трех лет – это 10% оклада, свыше 10 лет – 20%, свыше 20 лет – 30%. К примеру, для учителя без категории, проработавшего в школе три года и имеющего оклад 3447 грн, зарплата с учетом всех перечисленных надбавок составит 5170 грн. А для педагога высшей категории, отработавшего 20 лет и имеющего оклад 4456 грн – 6684 грн. Еще до 50% оклада (не зарплаты!) или от 1723 до 2228 грн учитель может заработать, взяв 1,5 ставки, то есть вести в 1,5 раза больше уроков. Итого заработок будет 7-10 тыс. грн.

Подобная система надбавок есть и у медсестер, врачей, в итоге их зарплаты также получаются в 1,5-2 раза больше оклада или до 7-9 тыс. грн. Но все равно это ниже, чем средняя реальная зарплата в Украине.

Зарплаты бюджетников в 2020 году (фото: Сегодня)

Кстати, новый Кабмин отсрочил на год, до 1 января 2021 года, вступление в силу постановления №822 от 10 июля 2019 года, принятого предыдущим Кабмином, в соответствии с которым оклады учителей с 2020 года не могли быть меньше 2,5 прожиточных минимумов для трудоспособных или 5255 грн, плюс перечисленные выше надбавки к нему (сейчас минимальный оклад – 1,73 прожиточных минимумов). А в 2023 году минимальный оклад учителя должен был дорасти до 4 прожиточных минимумов, оценочно, с учетом ежегодного роста соцстандартов, это порядка 10 тыс. грн.

Напомним, что ранее минимальная зарплата в Украине снова превысила показатели Беларуси и России.