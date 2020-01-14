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Це маніпуляція: у "Слуги народу" висловилися про підвищення зарплат депутатам

STYLERЖиття    14.01.2020 - 13:37
Це маніпуляція: у "Слуги народу" висловилися про підвищення зарплат депутатам
Зарплата народного депутата (Колаж РБК-Україна)

У парламенті розповіли, як змінилися зарплати депутатам у 2020 році

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про те, що народним депутатам підвищили заробітну плату до 100 тисяч гривень. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Павловський.

За словами Давида Арахамії, підвищення зарплат народних депутатів сталося, але це пов'язано з індексацією зарплат в державному секторі і підвищенням прожиткового мінімуму.

"Арахамія заявив, що підвищення зарплати депутатів у 2,5 рази - це фейк. Про це депутат від Слуги Народу заявив журналістам нашого телеграм-каналу в кулуарах Верховної ради. Єдине, що є - це індексація по всьому державному сектору, пов'язана з підвищенням прожиткового мінімуму, але це всього декілька відсотків. Зараз Арахамія говорить, депутат заробляє 38-40 тисяч гривень, але в зв'язку з голосуванням за правки, ця сума ще менше", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про підвищення зарплат депутатам в 2,5 раз спростував і голова Верховної Ради Дмитро Разумков на пленарному засіданні. Він зазначив, що після індексації заробітна плата депутатів збільшиться приблизно 3 тисячі гривень.

"Всі з вас бачили інформацію про збільшення заробітних плат народних депутатів України. Є індексація, але вона не відповідає цифрам, про яких пишуть в ЗМІ. Є 100 тисяч, 150 тисяч... Зміни зарплат - близько 3 тисяч для народного депутата. Це пов'язано з прожитковим мінімумом. У той же час всі бачили інформацію про преміювання окремих керівників різних установ і відомств. Я думаю, що мені як голові Ради і вам як народним депутатам дуже цікаво почути інформацію про ці надбавки, премії", - сказав Разумков.

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