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Арахамия назвал метафорой слова о стене на Донбассе

Новости » Политика     06.12.2019 - 11:54
Арахамия назвал метафорой слова о стене на Донбассе
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По его словам, "стена на Донбассе" является наихудшим сценарием

Заявления помощника президента Украины Андрея Ермака о строительстве стены на Донбассе были метафорой. Об этом в кулуарах Верхновной рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в заявлении Ермака слово "стена" было метафорическим.

"Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев 8-10, но комбинации их за сотню переваливают ... Президент, когда готовится к нормандской встрече, он рассматривает с рабочей группой все сценарии, которые возможны", - отметил Арахамия.

Он также добавил, что главы парламентских фракций сегодня встречались с Ермаком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко и обсудили базовые сценарии по Донбассу.

Напомним, в России уже отреагировали на заявление Ермака о "строительстве стены" на границе с оккупированным Донбассом и назвали его контрпродуктивным.

Отметим, помощник президента Украины сделал это заявление вчера в лондонском Chatham House. По его словам, власти начнут "строительство стены" в случае провала саммита "нормандской четверки" 9 декабря и минского процесса.

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Новости Украины ДонбассСтенаДавид Арахамия
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