Это не картофельные оладьи! Вот как на самом деле нужно готовить деруны
Настоящие деруны готовятся всего из двух ингредиентов и соли. Можно в смесь добавить ложку сметаны, чтобы готовые деруны не темнели, но лучше - съесть их сразу и теплыми.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Кулинар говорит, что добавление в деруны муки и яиц полностью меняет вкус и смысл блюда, и в итоге мы получаем картофельные оладьи.
Настоящие же деруны содержат:
- Картофель - 500 г
- Лук - 1 шт. (около 175 г)
- Соль - по вкусу
- Сметана
- Растительное масло - для обжарки
Пошаговое приготовление
Картофель натрите на мелкой терке вместе с луком. Если есть кухонный комбайн с мелкой теркой - вы сделаете смесь за считанные минуты. Подсолите. По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие деруны не темнели.
Дайте лишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10. Жидкость слейте, а осевший на дне миски крахмал добавьте опять в картофель с луком.
Жарьте на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Готовые деруны выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметаной или другими соусами по желанию.
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