Це не картопляні оладки! Ось як насправді потрібно готувати деруни

Справжні деруни готуються всього з двох інгредієнтів і солі. Можна в суміш додати ложку сметани, щоб готові деруни не темніли, але краще - з'їсти їх відразу і теплими.

Кулінар каже, що додавання в деруни борошна і яєць повністю змінює смак і сенс страви, і в підсумку ми отримуємо картопляні оладки.

Справжні ж деруни містять:

Картопля - 500 г

Цибуля - 1 шт. (близько 175 г)

Сіль - за смаком

Сметана

Рослинна олія - для обсмажування

Покрокове приготування

Картоплю натріть на дрібній тертці разом з цибулею. Якщо є кухонний комбайн з дрібною теркою - ви зробите суміш за лічені хвилини. Підсоліть. За бажанням можна додати сметану, щоб остиглі деруни не темніли.

Дайте зайвій рідині стекти через сито, залишивши в такому положенні хвилин на 5-10. Рідину злийте, а осілий на дні миски крохмаль додайте знову в картоплю з цибулею.

Смажте на рослинній олії на помірному вогні по 5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.

Готові деруни викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Подавайте зі сметаною або іншими соусами за бажанням.