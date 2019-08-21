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Це все за гроші: дочка Кошового зробила заяву після участі в Голос. Діти

STYLERПерсони    21.08.2019 - 12:11
Це все за гроші: дочка Кошового зробила заяву після участі в Голос. Діти
Варвара Кошова з батьком - лідером студії "Квартал 95" (колаж РБК-Україна)

Варвара Кошова вирішила продовжити кар'єру співачки після участі в шоу Голос. Діти

Донька Євгена Кошового Варвара поділилася своїми емоціями після вдалої участі в популярному шоу Голос. Діти 2019. Також старша донька лідера студії "Квартал 95" поділилася в ефірі програми "Сніданок з 1+1" своїми подальшими планами.

Зокрема, Варвара Кошова заявила, що вона серйозно налаштована на те, щоб стати професійною співачкою і підкорювати велику сцену. А її зіркові батьки, втім, не відмовляли дівчинку від цього. Більше того, сам Євген Кошовий зізнався, що перед виступами дає настанови Варі, щоб вона не хвилювалася, не плакала і не сумувала.

Це все за гроші: дочка Кошового зробила заяву після участі в Голос. Діти

Варвара Кошова з Євгеном Кошовим - лідером "Кварталу 95" (фото: facebook.com/kvartal95)

На запитання ведучих "Сніданку", чи впливає популярність тата на її власну кар'єру, дівчинка відповіла: "Напевно ні".

"На Голосі. Діти я від когось почула, що: "Ну звичайно вона пройшла, вона ж дочка Кошового, це все за гроші". Мені так боляче стало..." - поділилася Варвара.

Сам Кошовий доповнив слова дочки, сказавши, що "їй боляче за те, що всі вважають, що ми все робимо за гроші".

Варвара Кошова в студії "Сніданку з 1+1"

В ефірі програми Варя також розповіла про те, що їй допомагає справлятися з поразками.

"Це залежить від того, що я вже пережила, переживати це дуже складно. Якщо ти переживаєш вперше, це боляче. Я була маленька, і я ще не розуміла, що треба вміти програвати. Я навчилася програвати і я цим дуже пишаюся", - відповіла донька керівника "Кварталу 95".

Раніше ми писали про те, що дочка Кошового пожартувала про Зеленського і "порвала" зал.

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