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Кошевой раскрыл неожиданную правду о дочери

STYLERПерсоны    24.07.2019 - 10:55
Кошевой раскрыл неожиданную правду о дочери
Евгений Кошевой (фото: РБК-Украина)

Евгений Кошевой рассказал об увлечениях дочери Варвары

Лидер студии Квартал 95 и бывший коллега Владимира Зеленского Евгений Кошевой откровенно рассказал о своей старшей дочери Варваре, которая недавно ярко выступила на популярном шоу-талантов Голос. Діти, где дошла до финала.

В частности, Кошевой рассказал о том, на кого похожа его дочь, а также рассекретил ее звездных кумиров.

"По характеру она больше походит на свою бабушку - мою маму", - поведал "кварталовец" в интервью "Новому каналу".

А вот внешне Варя похожа не на звездного папу, а на маму.

"Вот мы недавно пересматривали архивные видео моей жены Ксюши, где она занимается в балетной школе. И внешне, и ее голос за кадром - копия Варя. Ей на том видео 13 лет, Варваре - 11, но это просто идеальное совпадение. И не скажешь, что дочке 11. Она смотрит разные видео на YouTube, подростковые сериалы, повторяет образы старших героев, хоть и не всем это нравится", - с улыбкой сказал Евгений.

Также Кошевой рассказал, кто из украинских певиц  импонируют дочери. Так, по его словам, Варя обожает творчество Тины Кароль и Джамалы. А вот из зарубежных ей нравятся Billie Eilish и Кристина Агилера.

Артист также признался, как он относится к увлечению дочери пением.

"Когда у нее вокал не был на первом месте, она сочиняла разные анекдоты. А сейчас ушла с головой в пение, и я этому очень рад!..." - подчеркнул Кошевой.

Варвара Кошевая на шоу Голос. Діти

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