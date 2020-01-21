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Еще одна украинка решила продать девственность: фото девушки

STYLERЖизнь    21.01.2020 - 07:41
Еще одна украинка решила продать девственность: фото девушки
Еще одна украинка решила продать девственность (коллаж: РБК-Украина)

19-летняя украинка продает свое девственность вдвое дешевле, чем ее "предшественница"

Еще одна украинка решила выставить свою девственность на аукцион. 19-летняя девушка под псевдонимом Polisha выставила на торги свое главное достоинство через сайт эскорт-услуг. Во сколько украинка оценила свою честь и достоинство - далее в материале.

Напомним, недавно 19-летняя Катя, живущая в США, выставила на аукцион свою девственность. Стартовая цена составляла 100 тысяч евро, а порог состоятельности допущенных к аукциону покупателей - 10 миллионов. В результате "лот" достался бизнесмену из Германии за 1,3 млн евро.

Polisha просит за невинность дешевле - она готова отдаться своему первому мужчине за скромные 50 тысяч евро. Впрочем, это лишь стартовая цена "за первенство".

Еще одна украинка решила продать девственность: фото девушкиЕще одна украинка решила продать девственность: фото девушки

Украинка продает свою девственность (фото: cinderella-escorts.com)

Анкету девушка разместила там же, где и Катя - на сайте Сinderella escorts в разделе "девственницы".

"Я хочу продать свою девственность, потому что я чувствую себя подобно птице в клетке, и я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря", - описала свои потребности Polisha.

Девственность - не единственная ставка девушки. Она также готова найти спонсора (Sugar Daddy) на регулярной основе, который будет оплачивать ее содержание на сумму 10 тысяч евро ежемесячно.

Предложение богатого мужчины жениться также будет рассмотрено. Кроме того, украинка готова получить финансовую поддержку от "покорного спонсора" без секса.

Еще одна украинка решила продать девственность: фото девушки

Украинка продает свою девственность (фото: cinderella-escorts.com)

"Чтобы удостовериться, что она настоящая девственница, покупатель может либо пригласить доктора на встречу, либо навестить доктора в Германии за день до этого", - сказано в анкете девушки.

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Новости Украины аукциондевственность
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