19-летняя украинка продала свою девственность за ошеломляющую сумму: фото девушки

Украинка продала свою девственность (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинка выставила свою девственность на аукцион и заработала на этом круглую сумму

Украинка, которая проживает в США, в конце 2019 года выставила свою девственность на аукцион. Стартовая цена начиналась с отметки в 100 тысяч евро, но окончательная составила 1,3 млн евро. Именно такую сумму заплатил 58-летний житель Германии, который пожелал стать первым мужчиной 19-летней харьковчанки.

Интересно, что к аукциону допускались не все мужчины, а только те, чье состояние превышало 10 млн евро. Победителем торгов стал предприниматель из Мюнхена.

Украинка Катя продает свою невинность (фото: Типичная Украина/Telegram)

При этом мужчина не собирается проводить только одну ночь с молодой украинкой, он заявил, что хочет жениться на ней, и будет каждый месяц ей выделять по 10 тысяч евро. Об этом говорится в сообщении Telegram-группы "Харьков 1654".

Украинка Катя продает свою невинность (фото: Типичная Украина/Telegram)

Девушку зовут Катя и перед началом аукциона она записала видеообращение, в котором заявила, что это ее осознанный выбор. Она пошла на этот шаг, потому что хочет путешествовать и просто жить.

Украинка Катя продает свою невинность (видео: YouTube)

В видео она также отметила, что находится в поисках мужчины, который будет давать ей 10 тысяч евро каждый месяц.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай, когда таким образом молодые девушки решают улучшить свое материальное положение. На сайтах эскорт-агентств объявлений о продаже девственности очень много.