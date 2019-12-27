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Скандальная Мисс Львов пожаловалась пропагандистам на "репрессии" в Украине

STYLERПерсоны    27.12.2019 - 09:54
Скандальная Мисс Львов пожаловалась пропагандистам на "репрессии" в Украине
Мисс Львов 2018 Наталья Болюх (фото: facebook.com)

Мисс Львов Наталья Болюх утверждает, что в аэропорту Львова ее встретили и пытались выдворить в Москву

Мисс Львов 2018 Наталья Болюх, которая недавно попала в скандал из-за связи с российским чиновником и поездок в Москву, пожаловалась в эфире пропагандистского канала, что в родном городе ее преследуют, а "националисты" устроили ей "репрессии".

Стоит отметить, что сама красотка отрицает свою связь с чиновником, утверждая, что летала в Москву к друзьям. Но фото из соцсетей красноречиво говорят об обратном - блондинку застали за ужином с высокопоставленным госслужащим в московском ресторане.

24-летняя победительница конкурса красоты во Львове и участница Мисс Украина Вселенная утверждает, что после возвращения из Москвы в родной Львов, к ней подошли мужчины и взяли за руки со словами: "Может, тебе обратно в Москву отправить?"

Скандальная Мисс Львов пожаловалась пропагандистам на &quot;репрессии&quot; в Украине

Скандальные фото Мисс Львов Натальи Болюх с чиновником в Москве (скриншот с Instagram)

Блондинка пыталась уйти от "преследователей", но они пошли за ней и продолжили "угрожать".

"Давай, может за тобой еще и Хаммер подъедет?", - сказал один из преследователей, Болюх переспросила "какой Хаммер?". На что ей ответили: "На московских номерах".

В РФ скандальной Мисс Львов посвятили целую программу под названием "Затравленная", длительностью почти час.

Скандальная Мисс Львов пожаловалась пропагандистам на &quot;репрессии&quot; в Украине

Мисс Львов Наталья Болюх пожаловалась на преследования в Украине (скрин: YouTube/Первый канал)

Наталья сказала, что никаких политических позиций она не высказывала, поэтому "репрессии националистов" безосновательны. Также блондинка добавила, что ничего плохого в связи с россиянами не видит.

А активистов Революции Достоинства в программе назвали "агрессивными, тупыми людьми, которые, представляя меньшинство, определяют будущее большинства". Болюх с утверждениями согласилась.

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