Скандальная Мисс Львов пожаловалась пропагандистам на "репрессии" в Украине

Мисс Львов 2018 Наталья Болюх (фото: facebook.com)

Мисс Львов Наталья Болюх утверждает, что в аэропорту Львова ее встретили и пытались выдворить в Москву

Мисс Львов 2018 Наталья Болюх, которая недавно попала в скандал из-за связи с российским чиновником и поездок в Москву, пожаловалась в эфире пропагандистского канала, что в родном городе ее преследуют, а "националисты" устроили ей "репрессии".

Стоит отметить, что сама красотка отрицает свою связь с чиновником, утверждая, что летала в Москву к друзьям. Но фото из соцсетей красноречиво говорят об обратном - блондинку застали за ужином с высокопоставленным госслужащим в московском ресторане.

24-летняя победительница конкурса красоты во Львове и участница Мисс Украина Вселенная утверждает, что после возвращения из Москвы в родной Львов, к ней подошли мужчины и взяли за руки со словами: "Может, тебе обратно в Москву отправить?"

Скандальные фото Мисс Львов Натальи Болюх с чиновником в Москве (скриншот с Instagram)

Блондинка пыталась уйти от "преследователей", но они пошли за ней и продолжили "угрожать".

"Давай, может за тобой еще и Хаммер подъедет?", - сказал один из преследователей, Болюх переспросила "какой Хаммер?". На что ей ответили: "На московских номерах".

В РФ скандальной Мисс Львов посвятили целую программу под названием "Затравленная", длительностью почти час.

Мисс Львов Наталья Болюх пожаловалась на преследования в Украине (скрин: YouTube/Первый канал)

Наталья сказала, что никаких политических позиций она не высказывала, поэтому "репрессии националистов" безосновательны. Также блондинка добавила, что ничего плохого в связи с россиянами не видит.

А активистов Революции Достоинства в программе назвали "агрессивными, тупыми людьми, которые, представляя меньшинство, определяют будущее большинства". Болюх с утверждениями согласилась.